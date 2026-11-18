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Beim US-amerikanischen Entwicklerstudio Firaxis Games kommt es erneut zu umfangreichen Stellenstreichungen. Wie Bloomberg (Paywall) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, werden rund 60 Beschäftigte entlassen. Das entspricht etwa einem Drittel der Belegschaft des für die Strategiespielreihen "Civilization" und "XCOM" bekannten Studios. Gleichzeitig verlässt Studiochefin Heather Hazen das Unternehmen.

Publisher 2K Games, eine Tochtergesellschaft von Take-Two Interactive, bestätigte den Abgang von Hazen und verwies auf eine laufende Umstrukturierung. Firaxis soll sich künftig stärker auf seine Kernkompetenzen im Bereich der Strategiespiele konzentrieren. Welche Abteilungen besonders von den Entlassungen betroffen sind, ist bislang noch nicht bekannt.

Die Maßnahmen erfolgen in einer schwierigen Phase für das Studio. Das im Februar 2025 veröffentlichte Civilization 7 stieß bei Spielern auf gemischte Reaktionen. Besonders der ursprünglich verpflichtende Wechsel der Zivilisation beim Übergang in ein neues Zeitalter sorgte für Kritik. Firaxis reagierte darauf mit umfangreichen Überarbeitungen. Seit dem kostenlosen Update "Test of Time" können Spieler ihre ursprüngliche Zivilisation über die gesamte Partie hinweg beibehalten.

Auch bei der Entwicklung eines neuen XCOM-Spiels soll es Probleme geben. Laut Bloomberg verfehlte das bislang nicht offiziell angekündigte Projekt im Sommer einen wichtigen Entwicklungsmeilenstein. Die Arbeiten sollen zwar fortgesetzt werden, allerdings könnten die aktuellen Personalmaßnahmen wohl weitere Änderungen am Entwicklungsprozess nach sich ziehen. Der letzte reguläre Serienteil, XCOM 2, erschien bereits 2016.

Für Firaxis handelt es sich um die zweite Entlassungsrunde innerhalb von rund 15 Monaten. Bereits im September 2025 hatte 2K Games Stellenstreichungen bestätigt, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Branchenberichten zufolge waren damals ebenfalls mehrere Dutzend Beschäftigte betroffen.