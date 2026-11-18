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Einen Tag vor dem offiziellen Verkaufsstart sind die ersten Tests zu Grand Theft Auto VI erschienen. Auf Metacritic kommt die PS5-Version auf stolze 99 von 100 Punkten und gehört somit wie das aktuellste Zelda-Remake zu den besten Spielen der jüngsten Vergangenheit. Bereits über 145 weltweite Kritiken sind in diese Wertung eingeflossen. Die Reviews der Spielemagazine loben vordergründig die detailreiche Spielwelt und das Zusammenspiel der beiden Hauptcharaktere Lucia und Jason. Kritik gibt es unter anderem an der Steuerung und kleineren technischen Fehlern.

Das Warten auf GTA 6 hat endlich ein Ende! Zwischen dem Erscheinen des Vorgängers und dem morgigen Start des sechsten Teils liegen ganze 13 Jahre. Leider gehen PC-Spieler zunächst noch leer aus, doch wenn alles gut gehen sollte, könnte eine PC-Fassung schon im Laufe des ersten Quartals 2027 erscheinen. Offiziell bestätigt wurde das jedoch noch nicht. Bei den Testern der großen Spielemagazine schneidet der Open-World-Titel hervorragend ab und bekommt oftmals sogar Bestnoten.

So vergibt die deutschsprachige PC Games für ihren Test auf der Sony PlayStation 5 die Höchstwertung von 10/10. Zu den Stärken zählt die Redaktion die offene Welt mit Vice City und dem umliegenden Leonida. Dazu gehören die unglaublich lebendige Spielwelt mit ihrem außerordentlich großem Detailreichtum, aber auch die Tatsache, dass sich zwischen Großstadt, den zahlreichen umliegenden Kleinstädten und den ländlichen Gebieten die Bevölkerung sowie der Verkehr teilweise deutlich unterscheiden. Wetter und Zufallsereignisse sollen ebenfalls dazu beitragen, dass die Umgebung abseits der Missionen abwechslungsreich wirkt.

Digital Spy hebt hervor, wie sich Nebenaktivitäten und Hinweise in die Spielwelt einfügen. Informationen lassen sich beispielsweise über Aushänge oder mitgehörte Gespräche und natürlich über das Radio finden. Zwar ist nicht jedes Gebäude zugänglich, jedoch soll es eine größere Zahl betretbarer Orte als zunächst erwartet geben. Auch der Guardian lobt die vielen Nebenquests, beschreibt den Umfang der Welt aber zugleich als überwältigend.

Bei den Figuren kommt hauptsächlich das Verbrecher-Duo Jason und Lucia gut an. Beide sollen eine eigene Persönlichkeit besitzen und die Beziehung beider soll sich über die gemeinsame Spielzeit stetig verändern, was teilweise sogar Einfluss auf das Spielgeschehen haben soll.

Mehr Möglichkeiten, aber auch mehr Aufwand

Das Fahndungssystem gehört für die PC Games zu den spielerischen Höhepunkten. Die Polizei berücksichtigt im Gegensatz zu den zahlreichen Vorgängern der Grand-Theft-Auto-Reihe unter anderem das Aussehen sowie die Kleidung der gesuchten Personen, bzw. des Spielers. Dabei machen höhere Fahndungsstufen die Flucht schwieriger, denn beim Abschütteln der Verfolger können im betroffenen Gebiet weitere Streifen unterwegs sein. Selbst ein Fahrzeugwechsel außerhalb der Sichtweite der Gesetzeshüter oder die Änderung des Aussehens können bei der Flucht helfen.

Der große Detailgrad bringt allerdings nicht für jede Test-Redaktion Vorteile: Der Guardian kritisiert die komplexe Steuerung. Eine falsche Taste soll aufgrund der komplexen Steuerung oftmals eine unbeabsichtigte Aktion auslösen. Zudem sollen Missionen mitunter aus nicht unmittelbar erkennbaren Gründen scheitern und bei Straßenrennen kann das Verhalten der Konkurrenz nach Zusammenstößen sehr unfair werden.

Technisch soll GTA 6 nicht gänzlich fehlerfrei sein. So soll es vereinzelt zu Grafikfehlern und Aussetzern bei der KI kommen, die gelegentlich Probleme mit der Wegfindung haben soll. Auch bei der Benutzeroberfläche werden kleinere Schwächen angeführt. Von störenden Spielabstürzen berichtet jedoch keiner der Tester.

Nicht jede Wertung liegt bei 99 oder gar 100 Punkten. GamePro vergibt 98 Punkte, ScreenHub vergibt vier von fünf Punkten und damit lediglich 80. Letztere beschreibt einige Abschnitte als langatmig und eingeschränkt.

Ab morgen kann man endlich in GTA 6 loslegen! Update nicht vergessen!

Spoiler-Warnung: Die verlinkten Originaltests können Details zur Handlung und zu einzelnen Spielszenen enthalten!