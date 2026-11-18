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Nur wenige Stunden vor dem Start von Grand Theft Auto VI hat Sony ein Systemupdate für die PlayStation 5 veröffentlicht. Die neue Firmware ist zum Spielen des heiß erwarteten Open-World-Krachers zwingend erforderlich. Der PlayStation-Support empfiehlt, die Aktualisierung vor der Freischaltung gegen Mitternacht am 19. November zu installieren.

Bei dem Update handelt es sich um die Version 26.07-14.23.00. Genaue Details werden nicht genannt, vermutlich reagiert man damit auf die gestrigen Meldungen zur angeblich ausgelesenen PS5-Firmware, welche für einen möglichen PC-Port des Spiels mittels KI-Reverse-Engineering genutzt werden könnte. Offiziell nennt Sony in den Versionshinweisen lediglich Sicherheitskorrekturen, ohne diese näher zu beschreiben. Auf der Sony PlayStation 5 (Pro) lässt sich die Aktualisierung über die Geräteeinstellungen der Konsole prüfen. Sofern die neue Version verfügbar ist, wird deren Installation automatisch angeboten. Alternativ lässt sich die offizielle Update-Datei über einen Computer auf einen USB-Datenträger herunterladen und auf der Konsole installieren.

Das Update gehört zur Systemsoftware der PlayStation 5 und ist vom GTA‑6‑Preload getrennt. Auch wer diesen bereits abgeschlossen hat, benötigt die aktuelle Firmware. Die Freischaltung des Spiels erfolgt auf beiden Konsolenplattformen am 19. November um Mitternacht der jeweiligen Ortszeit. Bereits vor einigen Tagen war ein erstes Update für GTA 6 selbst verteilt worden. Dessen Downloadgröße belief sich auf der PS5 auf rund 1 GB und auf der Xbox auf rund 2,2 GB.

Pünktlich zum Start des Spiels veranstalten YouTube und Rockstar Games einen 24-stündigen Livestream. Die Übertragung beginnt morgen früh um 6:00 Uhr deutscher Zeit. Eine Stunde zuvor soll ein Vorprogramm starten. Neben Gameplay sind Beiträge von Content-Creatorn und Berichte aus Miami vorgesehen. Bereits die Vorbestellungen haben Umsätze in Milliardenhöhe erzielt.

Wer noch von den Vorbesteller-Boni profitieren will, sollte jetzt noch zuschlagen: Die Standard-Edition kostet rund 80 Euro, die Deluxe-Variante etwa 100 Euro.