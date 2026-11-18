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Schon 1965 erblickte der erste Band zu DUNE das Licht der Welt. Seit 2021 erscheinen die neuen Filme unter der Regie von Denis Villeneuve. Im Sommer 2025 folgte Dune: Awakening. Das MMO soll das Franchise auch auf den Rechner bringen. Mit Update 1.5.20.0 hat Entwickler und Publisher Funcom ein umfangreiches Update für den Titel veröffentlicht.

In der neuen Version erfüllt Funcom einen häufig geäußerten Wunsch der Community. Spieler können den Einzelspieler-Modus nun nämlich ohne aktive Internetverbindung nutzen. Das betrifft nicht nur das eigentliche Spielen, sondern auch das Erstellen und Löschen von Charakteren. Über eine Schaltfläche lässt sich jederzeit wieder eine Online-Verbindung herstellen. Eine Einschränkung für den Offline-Betrieb gibt es allerdings, denn bereits erworbene DLC-Inhalte stehen im vollständig offline betriebenen Spiel derzeit noch nicht zur Verfügung. Dieses Problem soll aber in einem zukünftigen Update behoben werden.

Auch an verschiedenen Spielmechaniken haben die Entwickler gearbeitet. So bleiben vergrabene Schätze im Einzelspieler-Modus künftig über mehrere Spielsitzungen hinweg erhalten. Wird das Spiel beendet, muss die Schatzsuche anschließend nicht von vorn beginnen. Allerdings können neue Sandstürme bereits freigelegte Schätze wieder verschütten und neue Fundstellen freilegen. Zudem können Spieler Story-Abschnitte verlassen, ohne ihren bisherigen Checkpoint-Fortschritt zurückzusetzen. Die individuellen Servereinstellungen des Einzelspieler-Modus werden außerdem in der Cloud gespeichert und stehen damit auch auf anderen Geräten zur Verfügung.

Zu den großen Änderungen kommen noch zahlreiche kleinere Korrekturen, die das Update vornimmt. Unter anderem wurden Fehler bei der Darstellung kleiner Schiffswracks behoben. Auch die Wasserproduktion im Einzelspieler-Modus wurde korrigiert, wenn Spieler offline oder auf einer anderen Karte unterwegs waren. Im Kampf wurden verschiedene Probleme mit Schilden, Umgebungsobjekten und Gegnern behoben. Darüber hinaus haben die Entwickler zahlreiche Kollisionsfehler auf Arrakis beseitigt, durch die Spieler beispielsweise durch Wände fallen, in Geometrie stecken bleiben oder Bereiche außerhalb der vorgesehenen Spielwelt erreichen konnten. Wer die kompletten Patch-Notes lesen will, findet diese auf der offiziellen Seite.