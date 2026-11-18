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Die Vorfreude auf Dawn of War IV ist groß. Während der Titel schon im Dezember erscheint, ist noch ein weiteres Spiel im düsteren Warhammer-Universum in der Entwicklung. Mit dem Strategiespiel Total War: Warhammer 40.000 wagt Creative Assembly erstmals den Schritt in das Sci-Fi-Universum von Games Workshop. Zuvor sind drei Total War Spiele im Fantasy-Universum von Warhammer erschienen. Bereits im Juli konnten sich Interessierte für eine geschlossene Beta registrieren. Im September endete die Anmeldephase. Seitdem warteten Fans auf Neuigkeiten zum geplanten Testlauf, der eigentlich noch für 2026 vorgesehen war.

Via Discord haben die Entwickler jetzt ein Update zur aktuellen Lage gegeben. Darin wurde bestätigt, dass die Beta weiterhin geplant ist. Ein Blick in die Steam-Spielerzahlen der Testversion verrät allerdings, dass das Spiel bereits genutzt wird. Der Höchststand beläuft sich aktuell aber noch auf 109 gleichzeitige Spieler im November. Grund für die Aufrufe ist eine Testphase mit sehr begrenztem Zugang. Laut Entwickler können seit September Freunde und Familie das Spiel ausprobieren.

Die regulären Käufer dürfen aber weiterhin hoffen. Laut Creative Assembly soll die Spielerschaft der Beta schrittweise erweitert werden. Spieler, die sich bereits für den Playtest angemeldet haben, sollen sich daher keine Sorgen machen. Das Studio versichert, dass die Anmeldungen berücksichtigt werden und weitere Informationen folgen, sobald die aktuelle Testphase abgeschlossen ist.

Wann die Beta allerdings für alle Interessierten geöffnet wird, bleibt weiterhin unklar. Für den 18. November 2026 hat Creative Assembly einen Livestream angekündigt. Darin wollen die Entwickler unter anderem die Einheitenspezialisierung und die Flottenaktionen der Space Marines näher vorstellen. Weitere Details zur Beta könnten ebenfalls folgen. Ein Release-Termin für das Spiel ist ebenfalls nicht bekannt. Wer möchte, kann sich den Titel bei Steam auf die Wunschliste setzen.