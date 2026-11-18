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Im Oktober hat Publisher Secret Mode Star Wars: Galactic Racer veröffentlicht. Der Titel soll den beliebten Rennsport, der aus den Star Wars Filmen bekannt ist, zurück auf den Bildschirm bringen. Dafür knüpft das Spiel an Star Wars: Episode I Racer von 1999 an. Was dem Spiel zu Release jedoch fehlte, war ein Splitscreen-Modus.

Via Post auf Bluesky gab das Team nun bekannt, dass Entwickler Fuse Games auf den Wunsch der Community gehört hat. Ein Splitscreen-Modus für bis zu vier Spieler soll Anfang 2027 kommen. Dabei hatten die Entwickler dem Feature zuvor eigentlich eine Absage erteilt.

Der neue Spielmodus hört auf den Namen Free Play und erlaubt es, Fahrzeuge, Charaktere, Planeten und Rennstrecken frei auszuwählen und miteinander zu kombinieren. Anschließend können die Rennen entweder alleine oder gemeinsam mit bis zu drei Freunden auf einem Screen bestritten werden. Der Post zeigt auch einen Screenshot, der einen ersten Blick auf den neuen Modus gewährt. Wann genau der Splitscreen-Modus verfügbar sein wird, ist bislang allerdings noch offen. Auch weitere Details zum Umfang der Änderungen stehen noch aus. Wer sich das Spiel schon zulegen möchte, bevor der Splitscreen-Modus erscheint, kann Star Wars: Galactic Racer auf Steam zum Preis von 59,99 Euro erstehen.