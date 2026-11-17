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Kurz vor dem Konsolenstart von Grand Theft Auto VI will der PS5-Hacker "Gezine" eine ausführbare Spieldatei unter der Firmware-Version 14.22 der PlayStation 5 ausgelesen haben. Diese Version soll auch GTA 6 mindestens voraussetzen. Einen Nachweis für den Dump lieferte er jedoch nicht.

Auf X schrieb "Gezine" am Montag, er habe vermutlich als Erster die verschlüsselten Binaries der aktuellen PS5-Firmware auslesen können, welche erst zu Beginn des Monats veröffentlicht wurde. In der PlayStation-Szene ist der Entwickler bereits unter anderem durch den Userland-Exploit "Y2JB" bekannt. Angaben zur verwendeten Methode oder Details zu den ausgelesenen Daten liefert er jedoch nicht – vermutlich um Sony vor der Veröffentlichung von GTA 6 keine Reaktionszeit zu gewähren.

Die Firmware-Version ist gerade mit Blick auf den am Donnerstag erscheinenden Open-World-Kracher interessant, da das Spiel mindestens Version 14.22 benötigen soll. Der letzte, öffentliche Jailbreak "Relapse" unterstützt die Firmware-Versionen von 7.00 bis einschließlich 13.60.

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Auch wenn sich "Gezines" Angaben tatsächlich bestätigen sollten, kann direkt noch kein PC-Port von GTA 6 erscheinen. Zwar ist eine entschlüsselte ausführbare Datei eine Voraussetzung, doch für die Umsetzung müssten unter anderem auch die PS5-Systemfunktionen und die Grafikschnittstelle auf dem PC nachgebildet, bzw. übersetzt werden. Auch müssen alle Spieldaten extrahiert werden, was erst nach der Veröffentlichung passieren kann. Außerdem hatte Anthropic bei seinen KI-Modellen für entsprechendes Reverse-Engineering erst kürzlich den Riegel vorgeschoben, was die Arbeiten weiter verzögern dürfte. Gestern erschien bereits ein erster Patch für das Spiel.

Rockstar Games selbst hat dagegen noch immer keine offizielle PC-Fassung angekündigt. GTA 6 erscheint zunächst für die Sony PlayStation 5 und Microsoft Xbox Series X|S. Gerüchten zufolge könnte es jedoch im ersten Quartal 2027 so weit sein.

Unabhängig davon hat The Weather Channel sechs neue Screenshots zum Wettersystem veröffentlicht. Sie zeigen unter anderem Regen auf den Straßen der Leonida Keys, Nebel und aufgewühltes Wasser. Das Wettersystem in GTA 6 soll lokal begrenzt und dynamisch sein. Am kommenden Donnerstag erscheint der Titel offiziell.

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