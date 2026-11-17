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Seit League of Legends 2009 veröffentlicht wurde, ist das Spiel aus der Szene nicht mehr wegzudenken. In den vergangenen 17 Jahren hat sich ein gigantisches Franchise rund um das MOBA gebildet. Der Entwickler Riot Games hat nun mit "New Dawn" eine umfassende Überarbeitung von League of Legends angekündigt.

Die Ankündigung erfolgte während des Worlds-2026-Finales zwischen Gen.G und Bilibili Gaming im Barclays Center in New York. Zwischen zwei Spielen zeigte Riot Games einen kurzen Teaser, der erstmals einen Einblick in die geplanten Änderungen gewährte. Das Projekt war zuvor unter dem Namen "League Next" bekannt. Riot Games plant die Überarbeitungen in insgesamt vier Bereichen. Es warten ein modernisierter Spielclient, eine überarbeitete Version von Summoner’s Rift, Weiterentwicklungen beim Gameplay sowie neue Möglichkeiten für die Champions. Konkrete Details zu den spielerischen Änderungen stehen allerdings noch aus.

Die ersten Spielszenen zeigen aber schon einige Änderungen. So wirken die Vasallen etwas größer und besitzen offenbar unterschiedliche Gesichtsausdrücke. Auch ihre Farbgestaltung wurde angepasst und die Einheiten des roten Teams tragen nun rote Umhänge und Federschmuck, während die Vasallen des blauen Teams entsprechend blau gekleidet sind. Auch die Drachen-Grube wirkt größer und strukturell verändert. Ob damit auch spielerische Anpassungen einhergehen, ist bislang nicht bekannt.

Neben den Änderungen an der Karte fallen neue Texturen und Farben auf. Scheinbar soll die gesamte Spielwelt dadurch plastischer werden. Besonders interessant ist für Fans eine Szene, die die Champion-Auswahl zeigt. Bei Blitzcrank sind drei Symbole zu sehen. Zwei davon tragen die Bezeichnungen "Volt" und "God Hand". Die Namen passen zu den elektrischen Fähigkeiten und den kräftigen Schlägen des Champions. Denkbar wäre daher, dass Riot neue, auf einzelne Champions zugeschnittene Auswahlmöglichkeiten einführt, die an Runen erinnern. Bestätigt ist das bislang allerdings nicht. Der neue Client zeigt mehrere Champions gemeinsam in einer Umgebung, die wie eine überarbeitete Lobby wirkt. Ihre Modelle scheinen ebenfalls aktualisiert worden zu sein. Nach dem ersten Teaser müssen sich Spieler nun aber gedulden. Riot Games hat bislang weder einen konkreten Veröffentlichungstermin noch detaillierte Informationen zu den einzelnen Änderungen genannt. Die vollständige Vorstellung von New Dawn ist für Anfang Januar geplant.