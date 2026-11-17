Werbung

Ganze 18 Jahre ist es her, dass Ubisoft das letzte Spiel der Rainbow Six: Vegas Reihe veröffentlicht hat. In den vergangenen Jahren hat sich der französische Entwickler vorwiegend auf neue Inhalte für Rainbow Six: Siege konzentriert. Laut einem Bericht von Insider Gaming steht nun aber tatsächlich die Arbeit an einem neuen Vegas-Teil im Raum. Das Projekt trägt derzeit den Codenamen “Spades” und befindet sich Insidern zufolge noch in einer frühen Entwicklungsphase.

Laut dem Bericht soll das neue Vegas-Spiel Teil von insgesamt drei Projekten sein, die Ubisoft Montreal zuletzt gestartet hat. Zu den anderen beiden Spielen, die scheinbar in Arbeit sind, gibt es bislang kaum Informationen. Noch ist unklar, in welche Richtung Ubisoft die Reihe weiterentwickeln möchte. Die bisherigen Informationen deuten allerdings darauf hin, dass es sich eher um einen dritten Teil als um ein Remake handeln könnte. Eine offizielle Bestätigung oder konkrete Details zum Spiel stehen aber noch aus.

Picture ID missing (2nd arg)

Der Versuch, Vegas wiederzubeleben, passt zu Ubisofts Neuorganisation seiner Spiele-Franchises. Erst kürzlich hat der Konzern neue Tochtergesellschaften ausgegründet, die sich um die Marken kümmern sollen. Unter der Beteiligung von Tencent werden unter anderem Assassin's Creed, Far Cry und Tom Clancy's Rainbow Sixvon dem neuen Ableger betreut.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung des Spiels wird wohl noch einige Zeit vergehen. Da sich das Projekt dem Bericht zufolge noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, ist eine Veröffentlichung in den kommenden Jahren eher unwahrscheinlich. Ubisoft hat sich bislang nicht zu den Gerüchten geäußert.