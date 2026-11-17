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Im Februar 2027 soll mit Fable eine der bekanntesten und beliebtesten Rollenspiel-Reihen wiederbelebt werden. Entwickelt wird der Titel von Playground Games. Als Publisher fungiert Microsoft. Auf Youtube wurde nun ein neuer Trailer mit knapp vier Minuten Gameplay veröffentlicht.

Das Video zeigt neben der Arbeit an einer Quest vor allem das Kampfsystem und die Magie. Veröffentlicht wurde es im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen von Xbox. Aus diesem Anlass hat Microsoft auch bereits den Firefight-Modus für Halo: Campaign Evolved angekündigt.

Der Clip zeigt die Hauptfigur, die gemeinsam mit dem NPC Arden die Quest "Something in the Water" absolviert. Auf der Suche nach der Quelle eines Flusses treffen die beiden auf eine Menge untoter Gegner. Neben klassischen Schwertangriffen setzt die Hauptfigur auch auf einen Bogen für den Fernkampf. Unterstützt werden die physischen Angriffe durch den Einsatz von Magie. Das Gameplay zeigt verschiedene Zauber und besondere Angriffsbewegungen. Aufgezeichnet wurde das Material auf einem PC mit hohen Grafikeinstellungen. Die Spielwelt, die im Video zu sehen ist, ist ziemlich düster. Am Ende der Quest finden die beiden Frauen einen seltsamen Sarg, der für die Verseuchung verantwortlich zu sein scheint. Was sich darin befindet, zeigt der Trailer allerdings nicht mehr.

Ursprünglich sollte Fable bereits im Herbst 2026 erscheinen. Microsoft verschob die Veröffentlichung allerdings auf den 23. Februar 2027. Die Entwickler betonten, dass die Entscheidung nicht ausdrücklich mit dem Release von GTA 6 zusammenhänge. Neben Xbox Series X/S und PC erscheint das Rollenspiel direkt zum Release auch für die PlayStation 5.

Auf Steam kann das Spiel bereits für 69,99 Euro vorbestellt werden. Für 99,99 Euro gibt es dort die Premium Edition. Sie beinhaltet einen früheren Zugang zum Spiel und verschiedene digitale Inhalte. Dazu zählt auch die Erweiterung "Order of the Hero", die zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen soll.