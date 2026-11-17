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Im Sommer 2026 erschien mit Halo: Campaign Evolved eine Neuauflage der ursprünglichen Kampagne des Shooters. 25 Jahre nach dem Original sollten Spieler den Start der Reihe nun in der Unreal Engine 5 erleben können. Wir haben uns das Spiel zur Veröffentlichung angesehen und festgestellt, dass Fans hier ihren Spaß haben können. Zum Preis von 59,99 Euro bot das Spiel allerdings einen überschaubaren Umfang.

Bei der Veröffentlichung umfasste der Titel nur das Remake der Kampagne. Diese konnte im Singleplayer oder Koop mit bis zu vier Freunden gespielt werden. Viele Fans wünschten sich jedoch den Multiplayer-Modus des Originals zurück. Nun soll zumindest ein Mehrspieler-Part zurückkehren. Die neue Xbox-Chefin Asha Sharma hat auf X angekündigt, dass der Modus Firefight noch diesen Winter ins Spiel kommen soll.

Angekündigt hat sie Firefight als kostenlosen Download für alle Besitzer des Spiels. Allerdings handelt es sich dabei gar nicht um einen Multiplayer-Modus aus dem Original. Firefight wurde erstmals in Halo 3: ODST vorgestellt. Während viele Spieler wohl eher auf Deathmatch oder Teamdeathmatch gehofft haben, erhalten sie nun zumindest eine erste Mehrspieler-Option. In Firefight stellen sich die Spieler in Gruppen von bis zu vier Spartans immer größeren Gegnerwellen. Einen genauen Release-Termin hat Sharma noch nicht genannt.