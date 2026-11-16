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Wenige Tage vor dem Start von Grand Theft Auto VI wird bereits ein erstes Update verteilt. Der Patch mit der Versionsnummer 01.002.000 ist laut einem Bericht von RockstarINTEL auf der Sony PlayStation 5 rund 1 GB und auf der Microsoft Xbox Series X sowie Series S etwa 2,2 GB groß. Welche Änderungen Rockstar Games damit vorgenommen hat, ist bislang nicht bekannt.

Das Update wird seit dem vergangenen Freitag verteilt und erreicht damit hauptsächlich Vorbesteller, die den Preload bereits abgeschlossen haben. Auf der PlayStation 5 wurde der Download zunächst nur einem Teil der Nutzer angeboten, sollte inzwischen jedoch alle erreicht haben. Die Xbox-Version folgte wenig später. Ein erster Dateivergleich nennt unter anderem Änderungen an Paketen, deren Bezeichnungen auf Story- und Level-Daten hinweisen. Daraus geht allerdings nicht hervor, welche Inhalte Rockstar angepasst hat. Auch ob es sich bereits um den endgültigen Day-One-Patch handelt oder zum Start ein weiteres Update folgt, hat das Studio nicht mitgeteilt. Ein Update, das den Start am Releasetag möglich macht, wird es aber in jedem Fall geben müssen.

GTA 6 erscheint am 19. November für PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S. Der Preload läuft seit dem 10. November und damit zwei Tage früher als ursprünglich geplant. Je nach Gerät sind dafür bis zu 212 GB an Spieldaten herunterzuladen. Eine physische Version mit Datenträger gibt es nicht. Nach dem Einlösen kann das Spiel vorab heruntergeladen werden, sodass man auch die Vorbesteller-Boni rechtzeitig erhält. Die Vorbestellungen sollen bereits Umsätze in Milliardenhöhe generiert haben.

Eine Woche vor dem Release hatte sich Rockstar Games in einem Beitrag auf X bei der Community bedankt und auf Vorbestellungen, Preload und die im Handel erhältlichen Code-in-Box-Versionen verwiesen. Angesichts der verbleibenden Zeit bis zum Start dürften größere neue Enthüllungen und umfangreiche Marketingmaßnahmen kaum noch zu erwarten sein. Auch die ersten unabhängigen Reviews dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen. Einen offiziell bestätigten Termin für die Veröffentlichung oder das Ende eines Testembargos gibt es bislang allerdings nicht.

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