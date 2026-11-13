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Mit Playerunknown’s Battleground, oder kurz PUBG, startete 2017 ein Mehrspieler-Shooter, der sich bis heute als wahrer Dauerbrenner unter den meistgespielten Spielen hält. Schon 2018 erschien eine mobile Version des Spiels. Heute soll eine abgespeckte Light-Version eben dieser mobilen Variante veröffentlicht werden. PUBG MOBILE FLASH erscheint für iOS und Android.

Die neue Version richtet sich insbesondere an Spieler mit begrenztem Speicherplatz oder weniger leistungsstarken Mobilgeräten. Zum Start sind die Karte Erangel und der klassische Battle-Royale-Modus enthalten. Der initiale Download fällt dabei unter Android mit weniger als einem Gigabyte und unter iOS mit weniger als zwei Gigabyte vergleichsweise kompakt aus. Trotzdem bleibt PUBG MOBILE FLASH vollständig mit dem bestehenden Spiel verbunden. Spieler können gemeinsam mit Nutzern der regulären Version in Teams antreten. Auch Konten, Freundeslisten, Matches und Inventar werden zwischen beiden Apps synchronisiert. Updates erscheinen ebenfalls zeitgleich.

Um den Speicherbedarf möglichst gering zu halten, verzichtet PUBG MOBILE FLASH zunächst auf zahlreiche zusätzliche Inhalte. Weitere Karten, Spielmodi, Events und hochauflösende Grafikressourcen können bei Bedarf manuell heruntergeladen werden. Automatische Downloads ohne vorherige Zustimmung sind nicht vorgesehen. Auch die Benutzeroberfläche wurde angepasst. Hier kommen eine vereinfachte Lobby und speichersparende Icons zum Einsatz. Noch nicht heruntergeladene kosmetische Gegenstände werden zunächst durch Platzhalter-Outfits ersetzt. Sobald die entsprechenden Daten nachgeladen wurden, erscheinen die ursprünglichen Darstellungen.

Neben dem geringeren Speicherbedarf soll PUBG MOBILE FLASH bei der Performance Vorteile bieten. Die tatsächlichen Verbesserungen können je nach Gerät variieren. Als Mindestvoraussetzung nennt PUBG MOBILE 2 GB Arbeitsspeicher. Unterstützt werden, abhängig von der Hardware, Bildraten von 25, 30, 40 und 60 FPS. Die neue Version nutzt mit Ban Pan dasselbe Anti-Cheat-System wie die Hauptversion. Dieses umfasst unter anderem Echtzeitüberwachung, die Erkennung von Regelverstößen und das Investigator-System.