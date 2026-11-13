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Warhammer 40.000: Darktide hatte keinen guten Start. In den fast genau vier Jahren seit Release hat sich jedoch einiges getan. Mittlerweile ist der Shooter auf Steam mit “Größtenteils positiv” bewertet und wird von Entwickler und Publisher Fatshark regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Nun hält mit den Sisters Novitiate eine weitere Kämpferklasse Einzug in das Spiel. Gestartet wird die Erweiterung am 7. Dezember 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Gleichzeitig erscheint ein kostenloses Update für alle Spieler.

Die Sisters Novitiate gehören zum Orden der Adepta Sororitas und ziehen im Namen des Imperators in den Kampf um Tertium. Im Gegensatz zu den bisherigen Klassen verfügen sie über ein eigenes Glaubenssystem. Statt klassischer Blitz- und Kampf-Fähigkeiten stehen sechs unterschiedliche Akte des Glaubens zur Auswahl, von denen jeweils zwei ausgerüstet werden können. Die Fähigkeiten reichen von Angriffen mit der Neuralpeitsche bis hin zu schützenden Gebeten. Im Kampf bauen die Novizinnen ihre Glaubensreserven auf und können diese anschließend einsetzen.

Auch das Waffenarsenal der neuen Klasse fällt umfangreich aus. Dazu gehören unter anderem der Condemnor Stake Thrower, der Gegner an Wände nagelt, der Ministorum Hand Flamer und der Mace of the Righteous. Ergänzt wird die Ausrüstung durch den Penitent Eviscerator sowie ein Novitiate Schwert mit Schild. Die Sisters Novitiate sind dabei nicht ausschließlich auf offensive Fähigkeiten ausgelegt. Sie sollen auch die Widerstandsfähigkeit der Gruppe stärken, Gegner schwächen und das Schlachtfeld kontrollieren.

Neben der neuen Klasse bringt Fatshark am 7. Dezember auch eine kostenlose Aktualisierung für Warhammer 40.000: Darktide heraus. Diese ergänzt das Waffenarsenal um den Melter. Die ikonische Warhammer-Waffe verschießt einen Strahl thermischer Energie und kann sowohl von den Sisters Novitiate als auch von der Veteran-Klasse verwendet werden. Wer sich für die Deluxe Edition der neuen Klasse entscheidet, erhält außerdem einen kosmetischen Cherub als Begleiter.

Die Standard Edition kostet 11,99 Euro, während die Deluxe Edition für 18,99 Euro unter anderem auf Steam angeboten wird.