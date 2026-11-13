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Die Echtzeit-Taktikreihe Commandos sollte mit Commandos:Origins zu den Ursprüngen der Reihe zurückkehren. Veröffentlicht wurde das Spiel im April 2025. Nun gab Kalypso bekannt, dass man das Spiel auf eine weitere Plattform bringen will. So wird die Commandos: Origins – Deluxe Edition am 15. Dezember 2026 für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Neben dem Hauptspiel umfasst die Edition zusätzliche Inhalte wie Charakter-Skins, einen digitalen Kalender und den Soundtrack.

Das Spiel erzählt die Vorgeschichte der legendären Spezialeinheit. Commandos: Origins erzählt, wie alle sechs Mitglieder während des Zweiten Weltkriegs zusammenfinden. Unter der Führung von Jack O’Hara, besser bekannt als Green Beret, müssen Spieler feindliche Stellungen infiltrieren, strategisch wichtige Ziele sabotieren und sich durch schwer bewachte Gebiete schlagen. Die Kampagne umfasst mehr als zehn Missionen an unterschiedlichen Schauplätzen. Dabei stehen sechs spielbare Spezialisten mit unterschiedlichen Fähigkeiten zur Verfügung: Green Beret Jack O’Hara, Pionier Thomas Hancock, Scharfschütze Francis T. Woolridge, Fahrer Samuel Brooklyn, Marine James Blackwood und Spion Rene Duchamp.

Eine Besonderheit der Switch-2-Version ist die Unterstützung des Maus-Modus der Joy-Con-2-Controller. Darüber hinaus verspricht Kalypso Media eine verbesserte Grafikqualität und eine flüssige Bildrate. Neben dem Einzelspieler-Modus unterstützt Commandos: Origins auch einen Koop-Modus für zwei Spieler. Dieser lässt sich sowohl online als auch lokal im Splitscreen nutzen. Außerdem ist GameChat integriert.

Die Deluxe Edition enthält neben dem Hauptspiel sechs zusätzliche Charakter-Skins aus Commandos 2, die für Origins angepasst wurden. Ebenfalls enthalten sind eine 3D-Druckvorlage des Green Beret, ein digitaler Commandos: Origins-Kalender und der Original-Soundtrack mit 15 symphonischen Musikstücken. Die beiden nach Veröffentlichung erschienenen Erweiterungen Shadows over Crete und No Man Left Behind sind hingegen nicht Bestandteil der Edition und müssen separat erworben werden. Beide DLCs kosten jeweils 14,99 Euro. Die Commandos: Origins – Deluxe Edition erscheint am 15. Dezember 2026 digital für Nintendo Switch 2. Der Preis liegt bei 59,99 Euro.