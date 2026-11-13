Werbung

Neun Jahre nach Wolfenstein II: The New Colossus scheint ein neuer Titel der Serie in Arbeit zu sein. Sowohl Xbox-Chefin Asha Sharma als auch MachineGames haben anlässlich der Feier zum 25. Geburtstag von Xbox per Social-Media entsprechende Hinweise bzw. schon konkrete Ankündigungen gemacht.

Brian Bloom und Debra Wilson werden erneut die Rollen von BJ Blazkowicz beziehungsweise Grace Walker übernehmen. Begleitend zur Ankündigung veröffentlichte Sharma ein Foto einer Drehbuchseite, während MachineGames einen Einblick in eine Motion-Capture-Aufnahme gewährte. Der gezeigte Drehbuchauszug deutet auf eine Szene in einer Verhörzelle hin, in der neben BJ auch Fergus und eine Figur namens Otto auftreten.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Wolfenstein II: The New Colossus erschien vor neun Jahren. Zuvor erschienen die Titel Wolfenstein: The New Order (2014) und Wolfenstein: The Old Blood (2015). Zurück geht die Serie bis ins Jahr 1981 mit Castle Wolfenstein und 1992 Wolfenstein 3D sowie 2001 Return to Castle Wolfenstein.

Wann Wolfenstein 3 erscheinen wird, ist nicht bekannt und dazu wurden auch keinerlei Details genannt.