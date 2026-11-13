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Wenige Tage vor dem Start von Grand Theft Auto VI zeichnet sich wenig überraschend eine hohe Nachfrage ab. Nach Schätzungen der Marktforscher von Sensor Tower wurden bereits mehr als zehn Millionen Exemplare vorbestellt. Der Umsatz soll eine Milliarde US-Dollar überschritten haben. Offizielle Verkaufszahlen sind das allerdings nicht, denn weder Rockstar Games noch die Konsolenhersteller haben bislang entsprechende Zahlen veröffentlicht und lediglich davon gesprochen, dass GTA 6 alle Vorbesteller-Rekorde der jeweiligen Stores übertroffen habe.

Besonders pikant: Rund 75 % der geschätzten Vorbestellungen sollen auf die Sony PlayStation 5 (Pro) entfallen sein, die somit ein deutlich höheres Gewicht als die beiden Microsoft-Konsolen hat. Sensor Tower will bei seiner Erhebung sogar Rückerstattungen berücksichtigt haben. Auch am Internetknoten DE-CIX stieg der Datendurchsatz zuletzt auf einen neuen Höchstwert. Teilweise habe sich der Traffic nach anderen Zahlen, der von Konsolen ausging, etwa verzehnfacht. Je nach Konsole müssen zwischen 209 und 212 GB an Spieldaten heruntergeladen werden, doch die Downloadgröße unterscheidet sich von Region zu Region. In anderen Ländern wie Japan oder Neuseeland muss ein bis zu 1,2 GB kleineres Datenpaket geladen werden, was auf eine regionale Zensur hindeuten könnte. Bereits die Vorgänger mussten dort teilweise wegen der Darstellung des Konsums bestimmter Drogen angepasst werden.

Auf allen angekündigten Konsolen peilt Rockstar 30 Bilder pro Sekunde an. Die Sony PlayStation 5 Pro erhält zusätzlich per Raytracing berechnete Schatten und das Upscaling-Verfahren PSSR in einer vermutlich neueren Version. Sogar auf der älteren Microsoft Xbox One wird der Titel per Cloud-Streaming spielbar sein.

YouTube streamt 24 Stunden lang

Zum Start richten YouTube und Rockstar einen 24-stündigen Livestream aus. Die Übertragung beginnt am 19. November um 6:00 Uhr deutscher Zeit. Eine Stunde zuvor soll ein Vorprogramm starten. Neben Gameplay sind Beiträge von Content-Creatorn und Berichte aus Miami vorgesehen. Nach Angaben von YouTube haben die Trailer und Videos zur GTA-Reihe bislang mehr als 900 Milliarden Aufrufe erzielt. Auf Inhalte mit Bezug zu GTA 6 seien demnach bereits vor dem Release mehr als 40 Milliarden Aufrufe gefallen. Allein der erste Trailer erzielte in den ersten 24 Stunden über 90 Millionen Aufrufe und liegt derzeit bei einem Zählerstand von 302 Millionen – und das drei Jahre nach Veröffentlichung und nur auf dem offiziellen Kanal von Rockstar Games. Auf Netflix war der Extended Look ebenfalls überaus erfolgreich.

Auch bei Urlaubsanträgen ist der Zeitraum um den Start auffällig: Der Personalsoftware-Anbieter Personio meldet für Deutschland 38 % mehr Anträge als im Durchschnitt. Beim Freizeitausgleich liegt das Plus bei 58 %. Wie viele Unternehmen in die Auswertung einflossen und welcher Vergleichszeitraum zugrunde liegt, geht aus dem Bericht nicht hervor. Ob GTA 6 tatsächlich der Grund für die zusätzlichen freien Tage ist, lässt sich aus den Zahlen allein nicht ableiten. So oder so: Der Titel sorgt überall für erhebliche Aufmerksamkeit!