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Nintendo hat von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2 innerhalb der ersten vier Tage weltweit mehr als 5,2 Millionen Exemplare verkauft. Damit ist es laut Hersteller der bislang stärkste Viertagesstart eines von Nintendo veröffentlichten Spiels für die Konsole. Außerdem dürfte der Titel demnächst mit weiteren Inhalten versorgt werden, denn in den Spieldateien gibt es Hinweise auf eine mögliche Rückkehr der Master Quest.

Das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time erschien am 5. November und konnte bei vielen Medien Bestnoten in der Wertung abstauben. Unter anderem hat Nintendo die Grafik und die Steuerung für die Nintendo Switch 2 gegenüber dem Original aus dem Jahr 1998 überarbeitet. Von den über 5,2 Millionen Verkäufen entfielen nach Angaben von Nintendo 810.000 Exemplare auf das Heimatland Japan und die Zahl umfasst sowohl physische als auch digitale Fassungen. Auf deren Anteile geht das Unternehmen allerdings nicht ein.

Innerhalb der Zelda-Reihe gab es bereits einen größeren Start: Tears of the Kingdom überschritt 2023 auf der ersten Nintendo Switch binnen drei Tagen die Marke von zehn Millionen Exemplaren. Das Nintendo-64-Original von Ocarina of Time kam über seine gesamte Laufzeit auf rund 7,6 Millionen Verkäufe, die 3DS-Neuauflage erreichte bis Ende 2022 einen Absatz von etwa 6,44 Millionen Einheiten.

Sehr zur Freude eingefleischter Zelda-Fans haben Dataminer in den Dateien des Remakes Hinweise auf ein mögliches Master-Quest-Update entdeckt. Wie Nintendo Everything berichtet, fand man unter anderem die Bezeichnungen "HasMQ" und "NewGameMQ". Außerdem sei in den Spieldaten bereits eine Abfrage für einen DLC-Besitz integriert. Die Master Quest dürfte sich also über einen Zusatzinhalt freischalten lassen. Ob dies Geld kosten wird, ist offen.

Master Quest ist eine schwierigere Variante des Abenteuers mit veränderten Dungeons und erschien zunächst für den Nintendo GameCube. Auch die 3DS-Fassung enthielt den Modus, wobei hier zusätzlich die Spielwelt gespiegelt wurde. Nintendo hat einen DLC für das Switch-2-Remake bislang noch nicht angekündigt.