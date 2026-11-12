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Nintendo schießt erneut scharf gegen Mod-Projekte, mit denen sich die Sicherheitsmechanismen der Nintendo Switch umgehen lassen. Auf eine Urheberrechtsbeschwerde des japanischen Spieleherstellers hin hat die Entwicklerplattform GitHub insgesamt 144 Repositories offline genommen. Betroffen sind dabei insbesondere Projekte, die Firmware für Modchips bereitstellen. Diese ermöglichen es, die ursprüngliche Switch-Hardware zu modifizieren und nicht autorisierte Software auszuführen.

Ausgangspunkt war abermals eine Beschwerde von Nintendo of America. Im Mittelpunkt der Beschwerde stand das Repository Ansem-SoD/Picofly, das Informationen und Firmware für einen auf dem Mikrocontroller RP2040 basierenden Switch-Modchip bereitstellte. Da Nintendo auch die zugehörigen Kopien des Projekts beanstandete, deaktivierte GitHub nicht nur das ursprüngliche Repository, sondern gleich dessen gesamtes Netzwerk aus insgesamt 144 Repositories einschließlich zahlreicher Forks.

Damit legt Nintendo die Verbreitung von Firmware für gleich mehrere bekannte Modchip-Familien, darunter Picofly, HWFLY, SX Core und SX Lite, lahm. Technisch nutzen viele dieser Lösungen sogenanntes Voltage-Glitching. Dabei wird die Spannungsversorgung bestimmter Komponenten während eines genau abgestimmten Zeitfensters kurzzeitig manipuliert. Mit diesen gezielten Störungen kann der Prozessor daran gehindert werden, einzelne Sicherheitsprüfungen ordnungsgemäß ausführen. Bei der Switch lässt sich auf diese Weise etwa die geschützte Startsequenz umgehen, um anschließend eigene Software zu laden.

Die unterschiedlichen Hardwaregenerationen der Nintendo Switch spielen bei dieser Form der Modifikation eine entscheidende Rolle. Frühe Modelle der ursprünglichen Konsole besitzen eine Schwachstelle im Recovery-Modus des NVIDIA-Tegra-Prozessors, die sich aufgrund ihrer hardwareseitigen Ursache nicht durch ein gewöhnliches Systemupdate vollständig beheben lässt. Über diese Sicherheitslücke können Nutzer unter anderem alternative Bootloader oder selbst entwickelte Anwendungen starten.