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Sony hat heute bekannt gegeben, dass die Entwicklung des Multiplayer-Shooters Fairgame$ eingestellt wurde. Der Titel wurde schon 2023 angekündigt und befand sich seither in Entwicklung. Als Entwickler war Haven Studios tätig. Der kompetitive Heist-Shooter sollte für PC und PlayStation 5 erscheinen. Spieler sollten sich zu Teams zusammenschließen, in gesicherten Einrichtungen Beute machen und dabei gegen andere Gruppen antreten.

Der Titel war ursprünglich als Teil der Live-Service-Offensive von Sony vorgestellt worden. Das Unternehmen wollte auf den damaligen Trend der Live-Service-Spiele aufspringen und plante gleich mehrere Spiele in diesem Genre. Die meisten wurden mittlerweile eingestellt. Zu den prominentesten Beispielen zählen das eingestellte Multiplayer-Projekt zu The Last of Us sowie Concord, dessen Server bereits zwei Wochen nach dem Verkaufsstart abgeschaltet wurden. Auch ein Live-Service-Spiel im God-of-War-Universum von Bluepoint Games wurde eingestellt.

Wie Bloomberg unter Berufung auf eine interne Mitteilung an die Mitarbeiter berichtet, wird Fairgame$ nicht mehr weiterentwickelt. Ein Test mit mehreren tausend Spielern sorgte für die Einstellung, da das Feedback weit hinter den Erwartungen von Sony zurückblieb. Vor allem im Bereich der langfristigen Bindung ist das Spiel scheinbar durchgefallen. Da Live-Service aber genau darauf basiert, besiegelte dieses Ergebnis das Schicksal des Titels. Hinzu kommen die aktuell schwierigen Marktbedingungen im PvP-Shooter-Genre.

Immerhin bedeutet die Einstellung von Fairgame$ scheinbar nicht das Ende von Haven Studios. Laut einer Stellungnahme von PlayStation gegenüber Bloomberg sind keine Entlassungen im Zusammenhang mit der Entscheidung geplant. Stattdessen soll das kanadische Entwicklerstudio künftig andere Teams innerhalb der PlayStation Studios unterstützen. Haven Studios wurde 2021 gegründet und schon 2022 von Sony übernommen. Fairgame$ war das erste angekündigte Projekt des Studios.