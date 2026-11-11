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Noch vor dem eigentlichen Start und nur einen Tag nach dem Start des Vorab-Downloads von Grand Theft Auto VI melden Sony und Microsoft neue Vorbestellrekorde. Laut den beiden Plattformbetreibern ist GTA 6 das meist vorbestellte Spiel in der Geschichte des PlayStation Store und des Microsoft Store. Parallel dazu hat der wichtigste deutsche Internetknoten DE-CIX am Dienstagabend einen neuen Höchstwert beim Datendurchsatz erreicht.

Wie der Betreiber gegenüber Golem erklärte, wurden am 10. November um 20:20 Uhr am Standort Frankfurt 22,30 Tbit/s gemessen. Über alle DE-CIX-Standorte hinweg erreichte der Internetverkehr sogar einen Spitzenwert von 33,01 Tbit/s. Beide Angaben beziehen sich zwar auf den gesamten gemessenen Datenverkehr, der Anstieg dürfte jedoch ziemlich sicher mit den Downloads des Spiels zusammenhängen. DE-CIX-Technikchef Thomas King sagte gegenüber Golem, dass große Spielveröffentlichungen den Internetverkehr mitunter innerhalb kurzer Zeit deutlich ansteigen lassen können.

Welchen Anteil GTA 6 tatsächlich hatte, lässt sich nicht weiter aufschlüsseln. Der Preload für die Konsolen läuft seit Dienstag und wiegt je nach Konsolenversion zwischen 210 und 212 GB. Spieler können die Daten vorab auf ihr System herunterladen, starten lässt sich der Titel jedoch erst zur Veröffentlichung am 19. November.

Die Rekorde bei den Vorbestellungen betreffen wiederum jeweils den eigenen digitalen Store der beiden großen Konsolenhersteller. Sony bezeichnet GTA 6 im PlayStation Blog als das bislang meist vorbestellte Spiel des PlayStation Store, während Microsoft für den Microsoft Store dieselbe Einordnung verwendet. Konkrete Zahlen nennen allerdings weder Sony noch Microsoft. Unklar bleiben auch die Vorbestellung im Handel sowie die Verkäufe über etwaige andere Kanäle. Wie viele Exemplare Rockstar Games insgesamt vor dem Verkaufsstart abgesetzt hat, wird man vermutlich erst mit den nächsten Quartalszahlen des Mutterkonzerns Take-Two erfahren. Der hatte seine jüngsten Zahlen jedoch erst zu Beginn des Monats veröffentlicht.

Grand Theft Auto VI wird am 19. November 2026 für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht – per Cloud-Streaming kann der Titel auch auf der älteren Xbox One gezockt werden.