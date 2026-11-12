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Mit viel Action und einer ordentlichen Portion Satire ist The Outer Worlds 2 vor knapp einem Jahr gestartet. Wir hatten den Titel damals auch angespielt. Nun steht die erste große Story-Erweiterung in den Startlöchern. Mit “Side Effects Guaranteed” erhält das Rollenspiel am 2. Dezember neue Gebiete, Gegner, Waffen und zusätzliche Möglichkeiten zur Charakterentwicklung. Außerdem wurde noch ein weiterer DLC angekündigt, der im Frühjahr 2027 erscheinen soll und den zweiten Teil der Geschichte bringt.

Im Mittelpunkt der Geschichte von Side Effects Guaranteed steht ein Notruf, der den Spieler und seine Crew an Bord der Incognito zu einem verlassenen Raumschiff führt. Dort entdeckt die Gruppe eine Besatzung in künstlichem Tiefschlaf. Die Crew wurde bei einem Raubzug mit einer Substanz infiziert, die ohne Gegenmittel zum explosiven Zelltod führt. Direkt formuliert verwandeln sich Betroffene in eine Pfütze. Auf der Suche nach dem Heilmittel verschlägt es die Spieler ins Elysium Valley auf Eden. In der neuen Region lebt eine Gemeinschaft ehemaliger Untertanen des Protektorats, die von ihren einstigen Machthabern zurückgelassen wurden. Die Entscheidungen der Spieler bestimmen das Schicksal der Gemeinschaft und den Ausgang der Story.



In der neuen Region warten natürlich auch zahlreiche neue Gegner. Auch bei der Charakterentwicklung legt die Erweiterung nach. Die maximale Charakterstufe steigt von 30 auf 36, wodurch zusätzliche Fertigkeits- und Talentpunkte zur Verfügung stehen. Weiterhin kommen mehr als 15 neue Perks sowie vier neue Schwächen hinzu. Zusätzlich erwarten Spieler neue Waffen, Rüstungen und Outfits für sämtliche Begleiter. Auch eine neue Radiostation von Sub Rosa wird integriert, die 20 zusätzliche Songs mitbringt.

Wer direkt in die neue Geschichte einsteigen möchte, muss nicht erst die Hauptkampagne absolvieren. Ein alternativer Startpunkt im Hauptmenü ermöglicht es, mit den neuen Inhalten zu starten. Wer sich dafür entscheidet, kann die Fertigkeits- und Talentpunkte frei verteilen, bevor das Abenteuer in Side Effects Guaranteed startet. Parallel zur Erweiterung erscheint auch ein kostenloses Update für The Outer Worlds 2. Dieses führt unter anderem die Möglichkeit ein, die eigene Charakterentwicklung zurückzusetzen und die gewählten Fertigkeiten neu zu verteilen.

Side Effects Guaranteed erscheint am 2. Dezember 2026. Die Story-Erweiterung kostet 14,99 Euro und ist Bestandteil der Premium Edition sowie des Premium Edition Upgrades.