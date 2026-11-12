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Mit Vampire Survivors hat Entwickler poncle 2022 einen gigantischen Überraschungshit erschaffen. Das pixelige Indie-Game wurde zum Riesenerfolg und hat als Bullet-Hell-Shooter das Genre der Survivor-Like-Games begründet. Vor ein paar Tagen wurde von Games Workshop bekannt gegeben, dass die Firma hinter Warhammer ein ebensolches Spiel in ihrem Franchise produzieren will. Unterstützt wurden sie dabei von den Machern des Originals.

Entwickelt und veröffentlicht wurde Warhammer Survivors von Auroch Digital, die bereits für die Retro-Shooter Warhammer 40.000: Boltgun 1&2 verantwortlich waren. Das Spielprinzip orientiert sich entsprechend am bekannten Survivors-Genre. Die Spieler müssen immer größer werdende Gegnerhorden überstehen, Erfahrung sammeln und ihre Waffen während eines Durchgangs verbessern. Aktiv geschossen wird dabei nicht. Die Figuren greifen automatisch an und werden vom Spieler lediglich gelenkt.

Dabei stehen sogar gleich zwei Warhammer-Universen zur Auswahl. Neben dem düsteren Warhammer 40.000 geht es auch in die Reiche der Sterblichen aus Warhammer Age of Sigmar. Spieler haben also die Wahl zwischen SciFi und Fantasy. Insgesamt verspricht der Entwickler mehr als 40 freischaltbare Charaktere. Dazu gehören unter anderem Kommissar Sebastian Yarrick, der Ultramarine Malum Caedo aus Boltgun und die Stormcast Eternals-Kriegerin Neave Blacktalon.

Auch bei der Bewaffnung setzt Warhammer Survivors auf bekannte Elemente aus den beiden Universen. Das Arsenal umfasst mehr als 75 Waffen, darunter Bolter und Kettenschwerter. Hinzu kommen ungewöhnlichere Ausrüstungsgegenstände wie ein Farbeimer Nuln Oil. Generell nimmt sich das Spiel nicht ganz ernst und baut auch etwa Würfel ein, die auf das Spielfeld donnern und Gegner schädigen. Auf den Schlachtfeldern warten natürlich auch zahlreiche Gegner. Unter anderem gibt es Tyraniden, Orks, Skaven und die Gloomspite Gitz. Auch Bossgegner aus dem Franchise warten auf die Spieler.

Warhammer Survivors ist seit dem 10. November für PC über Steam und GOG, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 sowie für iOS und Android erhältlich. Auf Steam kostet der Titel regulär 7,49 Euro. Zum Verkaufsstart gibt es einen Rabatt von 10 %.