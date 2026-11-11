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Valve erweitert sein Informationsangebote auf Steam um eine neue Leistungsstatistik für das Steam Deck. Auf den Shopseiten zahlreicher Spiele können Nutzer ab sofort auch sehen, welche durchschnittlichen Bildraten andere Spieler auf dem Handheld tatsächlich erreichen. Die Angaben beruhen nicht auf theoretischen Leistungsprognosen oder Benchmarks unter festgelegten Testbedingungen, sondern auf anonymisierten Messdaten aus dem regulären Spielbetrieb.

Die neue Funktion ist zunächst auf das Steam Deck und das Steam Deck OLED beschränkt. Für mehrere Tausend Spiele stehen bereits entsprechende Leistungsdaten zur Verfügung. Valve will die Datenbasis zudem kontinuierlich erweitern, sobald ausreichend Messwerte für weitere Titel vorliegen. Langfristig sollen aber auch andere Geräte berücksichtigt werden, darunter gewöhnliche Desktop-PCs.

Die durchschnittlichen Bildraten erscheinen auf der jeweiligen Produktseite im Steam-Shop. Nutzer finden sie im Bereich der Steam-Deck-Kompatibilität, der bislang vor allem darüber informiert, ob ein Spiel auf Valves Handheld problemlos funktioniert oder Einschränkungen aufweist. Über die Schaltfläche für weitere Informationen lässt sich nun zusätzlich die gemessene Framerate aufrufen.

Neben dem Durchschnittswert bietet Steam auch eine detailliertere grafische Darstellung. Ein aufklappbares Histogramm zeigt, wie sich die gesammelten Messwerte auf verschiedene FPS-Bereiche verteilen. Dadurch lässt sich erkennen, ob ein Spiel überwiegend mit einer relativ konstanten Bildrate läuft oder ob ein größerer Anteil der Messungen auf niedrigere Frameraten entfällt.

Valve begründet die Einführung der neuen Statistik mit den unterschiedlichen Erwartungen seiner Kunden. Während manche Spieler eine stabile Bildrate von 30 FPS als ausreichend betrachten, bevorzugen andere mindestens 60 FPS oder höhere Werte. Die bisherigen Kompatibilitätskennzeichnungen können diese individuellen Anforderungen nur bedingt berücksichtigen.

Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu verbessern, berücksichtigt Valve für die veröffentlichten Statistiken zudem ausschließlich Messungen von Geräten, deren systemseitige Framerate-Begrenzung auf dem Standardwert eingestellt ist. Beim ursprünglichen Steam Deck mit LCD-Bildschirm beträgt dieser 60 FPS, beim Steam Deck OLED dagegen 90 FPS.

Parallel dazu bereitet Valve eine Ausweitung der Datenerfassung auf Desktop-PCs vor. Teilnehmer der Steam-Client-Beta können künftig ebenfalls zustimmen, anonymisierte Framerate-Daten bereitzustellen. Eine entsprechende Funktion soll zu einem späteren Zeitpunkt auch in die reguläre Client-Version übernommen werden.

Die Veröffentlichung vergleichbarer Leistungsstatistiken für gewöhnliche PCs ist allerdings aufwendiger als beim Steam Deck. Während Valves Handhelds über weitgehend einheitliche Hardwarekonfigurationen verfügen, unterscheiden sich Desktop-Systeme erheblich hinsichtlich Prozessor, Grafikkarte, Arbeitsspeicher und weiteren Komponenten. Auch Treiberversionen und Betriebssysteme können die Messergebnisse beeinflussen.