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Grand Theft Auto VI lässt sich ab dem 19. November auch auf der Xbox One und damit auf der Vorgänger-Konsolengeneration spielen. Damit wird eine teure Hardware-Anschaffung womöglich hinfällig. Eine native Version für die ältere Konsole erscheint dafür allerdings nicht, vielmehr überträgt Microsoft das Spiel über seinen Cloud-Streaming-Dienst Xbox Cloud Gaming. Ab 7:00 Uhr deutscher Zeit soll es am Release-Tag von GTA 6 losgehen.

Wie Microsoft am Dienstagabend überraschend mitteilte, steht das Streaming von GTA 6 pünktlich zum Start auf der Xbox Series X|S und Xbox One bereit. In der Cloud nutzt GTA 6 die Grafikeinstellungen der Xbox Series S und wird somit auf 30 FPS begrenzt sein. Offiziell nennt Microsoft in der Ankündigung allerdings weder eine exakte Auflösung noch eine Bildrate für den Stream. Zudem muss der Titel gekauft werden. Für den Zugang zum Streaming verweist Microsoft neben dem kostenpflichtigen Abonnement des Game Pass auf kaufbare Cloud-Spielzeit ohne Abonnement. Denn in Zukunft wird man auch Streaming-Zeit ohne Abo kaufen können. Bislang wird die Einzelbuchung ausschließlich Xbox-Insidern angeboten.

Ab dem 11. November wird man diese Möglichkeit allen Kunden in unterstützten Märkten anbieten. Welche Pakete in Deutschland zum Start tatsächlich angeboten werden und was sie kosten werden, darüber schweigt sich Microsoft allerdings noch aus. Über die geplanten Spielzeitpakete hatten wir bereits ausführlich berichtet.

PC-Spieler bleiben dabei jedoch außen vor, denn das Cloud-Streaming von GTA 6 sei ausschließlich auf Xbox-Konsolen beschränkt. Ein direkter Stream auf den PC oder gar das Smartphone ist demnach nicht vorgesehen. Microsoft nennt in seiner Mitteilung ausschließlich die Xbox-Konsolen als unterstützte Geräte, führt jedoch keine vollständige Liste ausgeschlossener Plattformen auf. Während sich GTA 6 auf der Xbox Series X und Series S mit dem gestern gestarteten Preload lokal installieren lässt, entfällt der Vorabdownload für die Cloud-Fassung, da das Spiel komplett auf Microsofts Servern ausgeführt wird. Lediglich eine ausreichend schnelle Internerverbindung bleibt dann für die Übertragung erforderlich.

Neben GTA 6 sollen in den kommenden Monaten weitere Rockstar-Spiele zum Cloud-Angebot von Microsoft hinzukommen – darunter Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption 2. Laut Microsoft ist GTA 6 der erfolgreichste Vorbesteller-Titel in der Geschichte des Microsoft-Stores. Am Abend hatte Rockstar Games auch einen weiteren Trailer veröffentlicht.