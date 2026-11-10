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Neun Tage vor dem Release von Grand Theft Auto VI hat Rockstar Games überraschend einen neuen kurzen Trailer veröffentlicht. Dieser begleitet nach dem eigentlichen Launch-Trailer den heute auf der Sony PlayStation 5 und Microsoft Xbox Series X|S gestarteten Preload. Dieser hatte bereits am Vormittag zahlreiche neue Erkenntnisse offenbart. Begleitet wird der Launch obendrein durch ein eigenes Musikfestival sowie zahlreiche Marketing-Aktionen in Miami, dem realen Vorbild der fiktiven Spielwelt von Leonida und Vice City. Im Kaseya Center treten Verkaufsstände unter den Namen Burger Shot und Cluckin’ Bell auf. Am Vorabend des Releases spielen die Miami Heat dort zudem auf einem Spielfeld im Vice-City-Stil gegen die Milwaukee Bucks.

Der Clip ist auf der offiziellen GTA-VI-Seite und auf YouTube zu finden und zeigt bislang unbekannte Nebenfiguren sowie Ausschnitte aus Missionen und der offenen Spielwelt. Die beiden Hauptcharaktere Jason und Lucia stehen darin weniger im Mittelpunkt als in früheren Videos. Gezeigt werden actiongeladene Verfolgungsjagden durch Vice City, verschiedene Polizeieinsätze, bei denen unter anderem vermutlich die Wohnung eines Verdächtigen gestürmt wird, und zahlreiche Club-Szenen bei Feiern.

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Für den Preload werden laut je nach Konsole bis zu 212 GB freier Speicherplatz benötigt. Auf der PlayStation begann der Download um Mitternacht, auf der Xbox eine Stunde später um 1:00 Uhr. Spielbar ist GTA 6 allerdings erst zum Release am 19. November. Ursprünglich sollte der Vorab-Download erst am 12. November beginnen. Rockstar hatte den Termin für digitale Vorbestellungen Anfang November um zwei Tage vorgezogen.

Bereits wenige Stunden nach dem Preload-Start werteten Dataminer zugängliche Metadaten aus. Diese enthalten unter anderem Hinweise auf eine neuere PSSR-Version und eine 120-Hz-Ausgabe auf der PS5 Pro. Eine PC-Version wurde dagegen noch immer nicht offiziell angekündigt, könnte aber schon im ersten Quartal erscheinen.