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Lange ist es nicht mehr hin bis zum großen Release von GTA 6. Rockstar Games fährt schon seit einiger Zeit eine beispiellose Werbekampagne, um den Hype um das Spiel weiter anzufeuern. Zu den bisherigen Maßnahmen soll es nun noch ein eigenes Musikfestival zur Feier des Spiels geben. Unter dem Namen GTA 6: The Festival findet am 21. November 2026 in Miami ein Event statt, das ganz im Zeichen des Soundtracks und der musikalischen Welt des fiktiven Bundesstaates Leonida stehen soll.

Das Line-up wurde bereits bekannt gegeben und umfasst einige große Namen. Bestätigt sind unter anderem Cactus Jack presents Travis Scott, Don Toliver, Kodak Black und Sofaygo. Weiterhin stehen Cardi B, Justice, Metro Boomin sowie Rauw & Friends auf dem Programm.

Wer das Festival besuchen möchte, muss allerdings einige Hürden überwinden. Der Vorverkauf beginnt am 11. November um 18 Uhr. Eine reguläre Teilnahme ist jedoch nicht ohne Weiteres möglich, da Interessenten zunächst bis zum 10. November um 22 Uhr ein Los ziehen müssen. Nur wer dabei ausgewählt wird, erhält überhaupt die Möglichkeit, am Vorverkauf teilzunehmen.

Alle Informationen gibt es auf der eigenen Webseite. Grand Theft Auto VI selbst erscheint am 19. November 2026.