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Owlcat Games arbeitet derzeit am nächsten Warhammer-Rollenspiel. Zuvor erscheint noch die letzte Erweiterung für Warhammer 40.000: Rogue Trader. Nun haben die Entwickler den Veröffentlichungstermin von Warhammer 40,000: Dark Heresy bekannt gegeben. Das CRPG erscheint am 28. Januar 2027 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Die Käufer der Founders-Edition können aktuell noch bis zum 7. Januar die Beta des Spiels testen. Mit Warhammer 40,000: Dark Heresy schickt Owlcat Games Spieler in den Calixis-Sektor des 41. Jahrtausends. Dort breiten sich Kulte, Verschwörungen und die Diener des Chaos aus. Als Akolyth der Inquisition gilt es, Häresie aufzuspüren und die Verantwortlichen zur Strecke zu bringen.

Um das zu erreichen, stellen Spieler einen eigenen Trupp aus Fanatikern, Ausgestoßenen und anderen ungewöhnlichen Verbündeten zusammen. Zur Auswahl stehen unter anderem gefährliche Psyker, Pariahs, Metahumanoide und sogar Xenos wie ein Eldar-Korsar oder eine Kroot. Auch menschliche Begleiter wie ein Catachan-Kämpfer und eine Rogue Traderin schließen sich der Inquisition an.

Die unterschiedlichen Charaktere bringen eigene Fähigkeiten mit, die sowohl in den Kämpfen als auch bei den Ermittlungen zum Einsatz kommen. Dabei sollen Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Spieler haben die Wahl, bei ihren Nachforschungen Unschuldige zu opfern oder ohne Rücksicht auf Verluste vorzugehen. Jede Handlung kann dabei Konsequenzen nach sich ziehen und den Ausgang des Spiels beeinflussen.

Ein eigens produzierter Trailer verkündet den Release-Termin und kann auf YouTube eingesehen werden. Warhammer 40,000: Dark Heresy erscheint am 28. Januar 2027 für PC via Steam, GOG und den Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Ein Veröffentlichungstermin für die Nintendo Switch 2 steht noch aus.