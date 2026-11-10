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Seit dieser Nacht können Vorbesteller von Grand Theft Auto VI in Deutschland den Preload starten, um die rund 212 GB bis zum Start des Spiels herunterladen und pünktlich loslegen zu können. Noch vor dem eigentlichen Release am 19. November konnten Dataminer nur wenige Stunden danach zugängliche Metadaten auswerten. Demnach finden sich für die Sony PlayStation 5 Pro Hinweise auf eine neuere Version der Upscaling-Technik PSSR und eine Ausgabe mit 120 Hz. Welche Grafikmodi Rockstar Games tatsächlich freischalten wird, bleibt allerdings offen.

Während die Spieldaten noch verschlüsselt sind, sind die Metadaten durch den Preload bereits zugänglich und unter anderem vom in der GTA-Community bekannten Dataminer Tez2 ausgewertet worden. Demnach führen die Daten für die Sony PlayStation 5 Pro den Parameter "mfsrVersion" mit der Versionsnummer 13.60 auf, was auf ein überarbeitetes PSSR hinweist, denn für Cyberpunk 2077 oder Assassin’s Creed Shadows wurde noch Version 13.00 eingesetzt. PSSR rekonstruiert ein höher aufgelöstes Bild aus einer niedrigeren Renderauflösung und verwendet dafür ein neuronales Netz – es ist das Konsolengegenstück von NVIDIAs DLSS oder AMDs FSR.

120 Hz, Dolby Atmos und imposantes Flugbild

Ein weiterer Eintrag nennt für die Sony PS5 Pro "120Hz / High Framerate". Dass die Konsole bei GTA 6 eine solch hohe Bildrate nicht ohne Tricks erreichen wird, ist denkbar. Vielmehr ließe sich die Ausgabe mit 120 Hz mit 40 FPS gleichmäßig darstellen, indem jedes berechnete Bild dreimal ausgegeben wird. Rockstar Norths Co-Studiochef Rob Nelson hatte allerdings noch im August erklärt, GTA 6 laufe auf allen Konsolen einschließlich der PS5 Pro mit 30 FPS. Ob es dabei bleibt oder ob Rockstar Games zusätzlich einen anderen Modus anbietet, lässt der Metadatenfund offen.

Für die reguläre Sony PlayStation 5 fanden die Dataminer bislang keinen Eintrag zu QSSR. Sony hatte das KI-Upscaling für die Basis-Konsole im Oktober vorgestellt. Auch abseits der Grafik suchen Fans in den Download-Daten nach Hinweisen. Laut Eurogamer entfallen rund 22 GB allein auf Audiodateien. Außerdem hatten getrennte Story-Dateien die Spekulationen über einen späteren Online-Modus ausgelöst. Ein weiterer Fund betrifft die Xbox-Fassung: Auf einem Foto der Verpackung sind Logos für Dolby Vision und Dolby Atmos entdeckt worden. Dolby Vision setzt ein kompatibles Display voraus, auf der PS5 steht das HDR-Format hingegen nicht zur Verfügung.

Eine andere Art der Vorbereitung hat der US-Pilot Benjamin McDaniel gewählt: Wie Bild berichtet, flog er am 5. November mit einer Cessna eine rund 1.463 km lange Route über Arkansas. Auf der Flugkarte formte die aufgezeichnete Strecke unter anderem das GTA-6-Logo, eine Frau, Palmen und einen Alligator. Für das GPS-Kunstwerk war der Pilot acht Stunden und acht Minuten unterwegs. Dies sei allerdings nicht offiziell im Namen Rockstars geschehen, die Miami derzeit komplett in Vice City umgestalten. Das Kunstwerk ist noch auf dem X-Kanal von Flightradar24 zu sehen:

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