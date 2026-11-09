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Ein brasilianischer Spieler von Battlefield 6 konnte sich erfolgreich gegen eine dauerhafte Kontosperre durch Electronic Arts wehren. Nachdem der Publisher den Zugang zu seinem Nutzerkonto wegen angeblichen Cheatens gesperrt hatte, zog der Betroffene vor Gericht. Die Richter erklärten die Sanktionen für unwirksam und verpflichteten das Unternehmen, den Account einschließlich sämtlicher Spielfortschritte und erworbener Inhalte wiederherzustellen. Nach Angaben des Klägers ist sein Konto inzwischen wieder vollständig nutzbar.

Der Streit begann im Sommer 2026, als EA am 28. Juli und erneut am 30. August Sanktionen gegen das betreffende Nutzerkonto verhängte. Der Spieler berichtete auf Reddit, dass er Battlefield 6 nach einer längeren Pause wieder starten wollte, dabei jedoch unmittelbar mit einer Sperrmitteilung konfrontiert wurde. Eine konkrete Erklärung für den Ausschluss habe er zunächst nicht erhalten.

Daraufhin wandte sich der Betroffene an den Kundendienst von EA und legte über das vorgesehene Support-System Einspruch gegen die Entscheidung ein. Dieser blieb allerdings erfolglos. Auch eine nachvollziehbare Begründung für die Sanktion sei ihm zunächst verweigert worden. Erst auf weitere Nachfrage habe EA mitgeteilt, dass der Account aufgrund eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Regeln zum Einsatz unerlaubter Software gesperrt worden sei.

Da der Nutzer die Anschuldigungen zurückwies und auf dem üblichen Beschwerdeweg keine Aufhebung der Sperre erreichen konnte, entschied er sich für eine gerichtliche Auseinandersetzung. Dabei kam ihm zugute, dass er nach eigenen Angaben selbst als Rechtsanwalt tätig ist und seine Interessen deshalb eigenständig vertreten konnte.

Im Verfahren bestritt der Kläger dann, unerlaubte Hilfsprogramme oder andere Software zur Manipulation des Spiels verwendet zu haben. Zur Unterstützung seiner Darstellung legte er nach eigenen Angaben Systemprotokolle seines Computers vor. Diese sollten belegen, dass auf dem betroffenen System keine entsprechenden Anwendungen installiert waren. Solche Protokolle können zwar Hinweise auf die Softwareumgebung eines Computers liefern, schließen den früheren oder anderweitigen Einsatz unerlaubter Programme jedoch nicht zwangsläufig aus.

Für die gerichtliche Entscheidung war nach Darstellung des Spielers aber ohnehin ausschlaggebend, dass Electronic Arts seinerseits keine ausreichenden Nachweise für den behaupteten Regelverstoß vorlegen konnte.

Das Gericht erklärte in der Folge die beiden gegen den Account verhängten Sanktionen für nichtig. EA wurde verpflichtet, den regulären Zugang zum Spiel wiederherzustellen und dem Kläger die weitere Nutzung seiner bereits erworbenen digitalen Inhalte zu ermöglichen, auch die auf dem Konto gespeicherten Spielfortschritte.

Neben der Wiederherstellung seines Accounts berichtet der Kläger zudem von finanziellen Konsequenzen für den Publisher. Demnach habe das Gericht Electronic Arts zu einer Entschädigungszahlung verpflichtet und zusätzlich eine Strafzahlung verhängt. Die Entschädigung soll dabei ungefähr dem Vierfachen des ursprünglichen Kaufpreises von Battlefield 6 entsprechen. Diese Angaben lassen sich anhand des öffentlich verbreiteten Gerichtsdokuments allerdings nicht vollständig nachvollziehen.