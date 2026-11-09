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Microsoft plant eine Überarbeitung der Xbox-Anwendungen auf PC, im Web und auf weiteren Geräten. Im Zentrum stehen dabei kürzere Ladezeiten und eine komfortablere Navigation. Über das Xbox Insider Programm sind die Neuerungen für die PC-App schon verfügbar und können von den Teilnehmern ausprobiert werden. Darüber hinaus erhält die Web-Version von Xbox Cloud Gaming bald ebenfalls eine neue Oberfläche. Auch die Apps für unterstützte Fernseher und VR-Headsets werden schrittweise angepasst.

Die überarbeitete PC-App soll im Vergleich zur bisherigen Version spürbar schneller arbeiten. Laut Microsoft startet sie bis zu 60 % schneller. Die Startseite, der Store und der Game Pass Bereich sollen bis zu 50 % schneller verfügbar sein. Fenster innerhalb der Anwendung öffnen sich nach der Meldung des Konzerns bis zu 65 % schneller. Der tatsächliche Unterschied in der Leistung variiert je nach Gerät, Internetverbindung und Systemkonfiguration.

Optisch fällt vor allem die neue Navigation auf. Die Spielebibliothek erhält eine vereinfachte Struktur, neue Filter und zusätzliche Möglichkeiten, die eigene Sammlung zu organisieren. Bei den sozialen Funktionen soll der Freunde-Tab zukünftig direkt über die Hauptnavigation erreichbar sein. Von dort aus lassen sich unter anderem Chats starten und Partys beitreten. Die Suchfunktion wurde ebenfalls erweitert. Sie berücksichtigt nun neben Spielen auch installierte Titel, Add-ons und andere Spieler. Abschließend warten noch überarbeitete Spielkarten, eine angepasste Startseite sowie Neuerungen bei Einstellungen und Animationen eingebaut.

Auch die Web-Version von Xbox Cloud Gaming erhält eine überarbeitete Oberfläche. Diese soll in den kommenden Wochen automatisch ausgerollt werden. Wer nicht warten möchte, kann die neue Version manuell über die entsprechende Seite aufrufen. Eine neue Bibliothek bündelt künftig alle Spiele, die über Cloud Gaming verfügbar sind. Für die Nutzung auf größeren Bildschirmen führt Microsoft zudem einen Desktop-Modus ein. Bei der Darstellung können Nutzer zwischen einem hellen und einem dunklen Design wählen.