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Mit Here comes the Horde soll bald ein neuer Auto-Battler erscheinen. Das Spiel kommt von Entwickler und Publisher Polished Games. Zu dem typischen Auto-Battler-Gameplay kommt hier das Kommando über tausende von Einheiten, die sich gigantischen Gegnerhorden entgegenstellen. Das Spiel setzt dabei auf eine Mischung aus Auto-Battler und inkrementellem Fortschritt. Während sich auf dem Feld tausende von Einheiten gegenüberstehen, sollen hunderte Upgrades dafür sorgen, dass sich die eigene Armee im Verlauf der Kampagne stetig weiterentwickelt.

Zu Beginn kontrollieren die Spieler noch eine sehr überschaubare Amree und werden von vergleichsweise wenigen Gegnern attackiert. In dem mittelalterlichen Fantasy-Setting treffen schließlich immer größere Armeen auf endlose Scharen untoter Monster. Spieler bauen ihre Streitmacht aus, schalten Verbesserungen frei und versuchen so, in den Gefechten die Oberhand zu behalten.

Here Comes the Horde umfasst zum Start 30 Level mit einer geschätzten Gesamtspielzeit von drei bis vier Stunden. Für die eigene Streitmacht stehen sieben unterschiedliche Einheitentypen zur Verfügung, die jeweils über eigene Fähigkeiten verfügen. Zusätzlich können Spieler auf vier besondere Fähigkeiten zurückgreifen, um das Kampfgeschehen zu beeinflussen. Here Comes the Horde erscheint am 16. November 2026 für den PC über Steam. Der Preis zum Start beträgt 6,99 Euro. Wer sich vorab einen Eindruck des Spiels verschaffen will, kann eine kostenlose Demo herunterladen.