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Mit Call of Duty: Modern Warfare 4 kehrt Activision zu einer der bekanntesten Geschichten der Shooter-Serie zurück. Im Original erschien Modern Warfare in drei Teilen von 2007 bis 2011. 2019 haben die Entwickler die Reihe neu gestartet. Die Neuinterpretation geht nun schon in die vierte Runde. Insgesamt gesehen ist es das 23. Call of Duty. Wie zuvor geht es um internationale Konflikte, Spezialeinheiten und nicht weniger als den dritten Weltkrieg.

Neben den beliebten Mehrspielermodi und DMZ steht natürlich auch eine umfangreiche Kampagne zur Auswahl. Diese führt die Geschichte der drei Vorgänger weiter und bringt eine Menge bekannter Gesichter und Handlungsorte zurück, die Fans auch teilweise aus den Originalen kennen. Im neuen Teil gibt es auch noch prominente Besetzung mit einem Gastauftritt von Mads Mikkelsen. Wir haben uns in die turbulente Geschichte gestürzt und die ersten Stunden des neuen Shooters unter die Lupe genommen.

Vor dem Start

Wer die bisherigen drei Teile der Neuinterpretation nicht mehr vollständig im Gedächtnis hat, kann sich vor dem Start der Kampagne eine Zusammenfassung der Ereignisse ansehen. Das ist durchaus sinnvoll, denn die Geschichte knüpft nahtlos an die anderen Teile an und konfrontiert Spieler sofort mit zahlreichen bekannten Figuren und Konflikten. Bevor es losgeht, weist das Spiel allerdings ausdrücklich auf seine Inhalte für Erwachsene hin.

Neben drastischen Gewaltdarstellungen sind auch belastende Themen zu erwarten. Zur Auswahl stehen insgesamt sechs Schwierigkeitsgrade. Rekrut, Soldat, Söldner und Veteran sind bereits zu Beginn verfügbar. Die beiden zusätzlichen Stufen Realismus und YOLO werden hingegen erst nach dem Abschluss der Kampagne freigeschaltet. Wer sich für YOLO entscheidet, muss mit Permadeath leben. Einmal gestorben, ist der Durchgang beendet.

Was bisher geschah

Achtung: Dieser Absatz enthält harte Spoiler zur Story von Modern Warfare 1-3!

Wer die Handlung der bisherigen Modern-Warfare-Neuauflage nicht mehr vollständig im Kopf hat, sollte sich auf jeden Fall die Zusammenfassung ansehen. Hier der Versuch, die komplexe Handlung der vergangenen drei Teile in aller Kürze aufzugreifen. Im Mittelpunkt steht die Entstehung der Task Force 141 und ihr Kampf gegen internationale Terrororganisationen und eine gewaltige Verschwörung.

Es beginnt mit dem legendären Captain Price, der gemeinsam mit der CIA-Agentin Kate Laswell gestohlene Chemiewaffen sicherstellen soll. Nachdem die Waffen in die Hände der Terrororganisation Al-Qatala gelangen, eskaliert die Situation. Ein Anschlag auf den Londoner Piccadilly Circus bringt auch den britischen SAS-Soldaten Kyle "Gaz" Garrick ins Spiel. Gemeinsam jagt das Team den Anführer der Terroristen. Im Spiel stellt sich heraus, dass Farahs eigener Bruder Hadir hinter dem Diebstahl der Chemiewaffen steckt und sich aus Rache Al-Qatala angeschlossen hat. Nachdem das Team die Situation erfolgreich entschärft hat, wird schließlich offiziell die Task Force 141 gegründet. Teile der Story und ergänzende Infos werden immer wieder in Warzone weitererzählt.

In Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2022 bekommt es die Task Force 141 mit dem iranischen General Hassan Zyani zu tun, der nach dem Tod seines Vorgesetzten einen Rachefeldzug gegen die USA plant. Bei den Ermittlungen stoßen Soap und Ghost auf amerikanische Raketen, die in feindliche Hände geraten sind. Die Spur führt zum mexikanischen Las-Almas-Kartell und zur privaten Militärorganisation Shadow Company unter dem Kommando von Phillip Graves.

Schließlich stellt sich heraus, dass US-General Shepherd selbst für die Lieferung der Raketen verantwortlich war. Dennoch gelingt es der Task Force 141, Zyani aufzuhalten. Shepherd und Graves entkommen zunächst. Am Ende des Spiels wird schließlich Vladimir Makarow angekündigt, den viele Fans noch aus den Originalen als Antagonisten kennen dürften.

In Modern Warfare 3 wird eben dieser Makarow aus seiner Gefangenschaft befreit und beginnt, internationale Anschläge zu planen. Unter anderem versucht er, einen Terroranschlag auf ein Verkehrsflugzeug Farahs Widerstandsbewegung anzulasten und später den Gora-Damm zu zerstören. Die Task Force 141 kann seine Pläne zunächst vereiteln. Beim Versuch, einen Anschlag auf den Kanaltunnel in London zu verhindern, wird Soap von Makarow durch einen Kopfschuss getötet. Price kann zwar die Bombe entschärfen, doch Makarow entkommt erneut. Nach dem Abspann des Spiels rächt Price den Tod seines Kameraden und erschießt General Shepherd.