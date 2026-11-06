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Electronic Arts hat 25 ältere PC-Spiele erstmals auf Steam veröffentlicht. Sieben davon erscheinen als überarbeitete Anniversary Editions, darunter Road Rash und mehrere Teile der Wing-Commander-Reihe. Die Spiele sind auch über GOG.com und die EA-App erhältlich. Auf Steam und GOG gibt es bis zum 19. November und damit dem Launch von GTA 6 Einführungsangebote.

Während die ersten sieben Titel Neuauflagen mit modernisierter Technik sind, bleibt es bei den weiteren 18 Titel bei originalgetreuen Portierungen. Zu den Neuauflagen gehören vorrangig die ersten vier Wing-Commander-Spiele, Wing Commander Prophecy und Privateer 2: The Darkening sowie Road Rash, während die Portierungen hauptsächlich Titel wie Theme Hospital, die beiden Crusader-Spiele, Ultima I bis IX und die beiden Ultima-Underworld-Teile umfassen.

Für die Anniversary Editions hat EA unter anderem Filmsequenzen anhand wiederentdeckter Masterbänder restauriert. Den Ausgangspunkt bildete ein Medienarchiv am Standort Redwood Shores, das 2022 entdeckt wurde. Für Wing Commander III und IV wurden nach Angaben des Publishers zusammen mehr als 1.000 Sequenzen digitalisiert, teilweise hochskaliert und neu zusammengesetzt.

Bei den Wing-Commander-Ausgaben fließen sogar Patches aus der Community mit ein: Je nach Spiel verbessern diese die Steuerung, passen das Spieltempo an oder ergänzen zusätzliche Grafikoptionen. Für Wing Commander III und IV gibt es sogar Unterstützung für bis zu 60 Bilder pro Sekunde. Road Rash kehrt in seiner PC-Version von 1996 zurück, die nach Angaben von EA erstmals digital angeboten wird. Die Anniversary Edition unterstützt Gamepads, einen Fenstermodus und ebenfalls bis zu 60 Bilder pro Sekunde.

Besitzer einer digitalen Version der betreffenden Wing-Commander-Spiele auf GOG oder in der EA-App erhalten das jeweilige Anniversary-Upgrade kostenlos auf derselben Plattform. Die regulären Preise liegen bei 9,99 Euro je Anniversary Edition und 4,99 Euro für die übrigen Klassiker. Auf Steam gibt es die Wing-Commander-Titel zu einem Einführungspreis von jeweils 4,99 respektive 2,49 Euro und damit zum halben Preis.

Die komplette Liste umfasst: