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Keine zwei Wochen vor dem Start von Grand Theft Auto VI hat Rockstar Games eine Vielzahl neuer Screenshots veröffentlicht. Sie zeigen die beiden Hauptcharaktere Jason und Lucia bei Überfällen, auf der Flucht vor der Polizei, aber auch im Nachtleben von Vice City und nehmen die Küste sowie das ländliche Leonida ins Visier. Die Bilder ergänzen den jüngst veröffentlichten Launch-Trailer um neue Ansichten der Spielwelt. Zu sehen gibt es einiges – bis hin zur Unterwasserwelt.

Banküberfall, Yacht und Flucht vor der Polizei

Einer der ersten Screenshots zeigt Jason und Lucia bei einem Überfall auf eine Filiale der Fleeca-Bank. Auf dem Tresen liegen Geldbündel, während eine Bankangestellte mit erhobenen Händen von Jason mit gezückter Maschinenpistole bedroht wird. Auf einem anderen brausen die beiden mit martialisch erhobenen Waffen weg und leisten sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei – wobei hier wohl ein Geldtransporter überfallen wurde.

Eine weitere, nächtliche Szene spielt an einer großen Yacht. Polizisten richten von einer Brücke aus ihre Waffen auf das Schiff, während ein Hubschrauber mit Suchlicht über dem Gelände kreist. Zusätzliche Einsatzkräfte befinden sich auf dem Grundstück direkt am Wasser, Jason und Lucia laufen am Steg in Richtung Yacht. Ihre Kleidung und die rote Tasche erinnern an eine bereits gezeigte Mission aus den Trailern und dem überaus erfolgreichen Extended Look auf Netflix.

Auch Lucia allein gerät in eine angespannte Situation: Sie hält vor einem Polizeiauto eine Pistole vor der Brust, während ein Beamter hinter ihr seine Waffe gezogen hat. Ein weiteres Bild zeigt sie nachts hinter einer regennassen Scheibe, vor der sich ihr Gesicht im Glas spiegelt und die Grafik eindrucksvoll zeigt.

Einkaufszentrum, Banden und bewaffnete Begegnungen

Es bleibt actionreich, denn auf einem weiteren Screenshot sitzen Jason und zwei weitere Personen auf Motorrädern in einem Einkaufszentrum. Jason richtet eine Waffe mit Schalldämpfer nach vorn, während im Hintergrund abermals einige Wachleute zu sehen sind. Motorräder scheinen in GTA 6 wieder wichtig zu sein, denn ein nächster Screenshot zeigt Jason bei einer Konfrontation mit bewaffneten Bikern – der Riemen seiner Tasche drückt sich auf das T-Shirt und wirft Falten in den Stoff.

Eine andere Szene spielt in einer Wohnung: Ein tätowierter Mann hält eine goldfarbene Maschinenpistole, während ihm die Haare geflochten werden. Daneben blickt ein Mann auf sein Smartphone, im Hintergrund packt eine Frau einen Rucksack. Ein weiteres Gruppenporträt zeigt tätowierte Personen mit M7-Schriftzügen, in einer Nahaufnahme ist ein Mann mit bunten Dreadlocks, Gesichtstätowierungen und einem gemusterten Hut zu sehen. Sichtbar sind Hautporen und weitere feine Details.

Nachtclubs, Tanz und Tuning-Treffen

Abseits der Überfälle zeigt die Launch-Galerie das Nachtleben von Vice City, das Miami nachempfunden ist und sich in diesen Tagen auch in der realen Welt entsprechend des Spiels durch zahlreiche Marketing-Kampagnen schmückt. Zu sehen sind Jason und Lucia beim Feiern, zahlreiche NPCs beim Tanzen vor einem DJ-Pult oder direkt an der Stange. Im Rusty Anchor tanzen die beiden zu Livemusik, während im Hintergrund Billard gespielt wird.

Auch Fahrzeuge und Freizeitaktivitäten sind auf den Screenshots vertreten. Bei einem Tuning-Treffen stehen mehrere modifizierte Autos, zwei weitere getunte Wagen stehen an einer alten Tankstelle in nebliger Industrieumgebung. Jason trainiert auf einem anderen Bild im Fitnessstudio – der Schweiß läuft ihm regelrecht von der Stirn.

Hafen, Nationalpark und Unterwasserwelt

Eine Aufnahme führt in den Hafen, wo zahlreiche unterschiedliche Boote liegen. An einem Katamaran wird gearbeitet, während im Hintergrund ein Flugzeug über die Stadt steigt. Auf einem weiteren Bild fahren Jason und Lucia in einem Cabrio über den Ocean Drive, während sich in der Scheibe ein Hotel und Palmen spiegeln.

Die Galerie zeigt obendrein Leonida jenseits der Stadt: Jason und Lucia sitzen auf der Motorhaube eines Pick-ups auf einer Anhöhe – eine sehr romantische Aufnahme im Sonnenuntergang. Rehe stehen im Vordergrund, die Hochhäuser der Stadt sind nur in der Ferne zu erkennen. Unter Wasser schwimmt ein Taucher zwischen verschiedenen Fischen, über ihm liegt ein Boot.

In den Sümpfen nähert sich ein Luftkissenboot mit drei Männern einem Alligator. Das Auge des Tieres reflektiert rot im Wasser, während eine Taschenlampe den Nebel durchdringt. Ein anderes Bild zeigt ein Lager am Wasser: Ein Mann sitzt mit einem Messer am Feuer und trägt eine tote Schlange über der Schulter. Neben ihm liegen ein Alligator und eine Bierflasche, an einer Hütte hängen Schlangenhäute.

Zu sehen sind außerdem eine Hotelanlage mit Pool und Strandhütten aus der Vogelperspektive sowie Flamingos und Möwen.

GTA 6 erscheint am 19. November für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der über 200 GB schwere Preload startet am 10. November und damit zwei Tage früher als ursprünglich geplant. Auf der PlayStation 5 beginnt er jeweils um 0:00 Uhr Ortszeit, auf der Xbox Series X|S startet er hingegen weltweit um 0:00 Uhr GMT und damit in Deutschland um 1:00 Uhr. Eine PC-Fassung hat Rockstar bislang noch immer nicht offiziell angekündigt.