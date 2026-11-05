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Zwei Wochen vor dem Start von Grand Theft Auto VI hat das Spiel Miami, das reale Vorbild von Vice City, fest im Griff. Immer mehr Orte und Marken aus dem Spiel tauchen in der schillernden Metropole des US-Bundestaates Florida im Südosten der USA auf. Das Marketing zum Spiel geht ziemlich viral, lässt sich Rockstar Games aber auch mehrere Millionen US-Dollar kosten.

So stehen seit ein paar Tagen im Kaseya Center mehrere Verkaufsstände von Burger Shot und Cluckin’ Bell, auf den Straßen der Stadt fahren regelmäßig Sportwagen im Vice-City-Look und sogar eine Brauerei schenkt echtes GTA-Bier aus. Damit nutzt Rockstar Games ausgerechnet die Stadt als Werbefläche, die als Vorbild für den fiktiven Spielort von GTA 6 dient. Tatsächlich gehören die beiden Schnellrestaurantketten seit Jahren zum GTA‑Universum. Im Kaseya Center, der Heimspielstätte der Miami Heat, wurden die Verkaufsstände kurzerhand umbenannt. In direkter Nähe entstanden Filialen, inklusive passender Personal-Dienstkleidung, was bis Ende des Jahrs so bleiben soll.

Doch es bleibt nicht bei Imbissen. Auf dem Dach der Arena leuchtet seit dem 1. Oktober der Schriftzug "Welcome to Vice City", in zwei Wochen und damit am Vorabend des GTA-6-Releases werden die Miami Heat die Milwaukee Bucks empfangen, wobei die Mannschaften komplett im Stil von Vice City auf einem besonderen Court spielen werden. Während des Matches will man besondere Aktionen und Live-Inhalte veranstalten.

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Abseits des Stadions begegnet man in Miami dieser Tage zahlreichen Marken aus der GTA‑Spielwelt. So gibt es unter anderem Werbung für den Fernsehsender Weazel News, die Technologiemarke Fruit, den Fahrzeughersteller Coil und eCola, wobei die Werbemotive auf zahlreichen digitalen Werbeflächen erscheinen und auch Busse und Taxis entsprechende Vice-City-Designs tragen. Regelmäßig sieht man Boote und einen Zeppelin in und rund um Miami, am Strand sind pink-blaue Liegen und passende GTA-VI-Sonnenschirme ausleihbar.

Auf den Straßen fahren umgebaute Sportwagen in den typischen Marken von GTA. So wurde unter anderem eine Chevrolet Corvette mit Vice-City-Beklebung gesichtet, die an den GTA-Sportwagen Coquette angelehnt ist. Sogar ein Lamborghini fährt in den Farben der fiktiven Vice Beach Police durch die Stadt. Mit Pißwasser und Patriot sind zwei Biermarken außerhalb des Spiels angekommen. Die Brauerei Tripping Animals Brewing in Doral verkauft entsprechende Biere. Auch hierzulande wurden bereits erste großflächige Werbeplakate zum kommenden Grand-Theft-Auto-Teil gesichtet – unter anderem in Köln, München und Berlin.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der über 200 GB schwere Preload startet am 10. November und damit zwei Tage früher als ursprünglich geplant. Natürlich gibt es auch für alle passenden Merch.