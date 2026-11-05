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Kaum ist das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2 (Test) im Handel, kursieren bereits Videos, die das Spiel auf einem Windows-PC zeigen. Möglich macht das ein vor dem Release erstellter Dump, der im experimentellen Switch-2-Emulator Lichii startet. Spielbar ist das Ganze allerdings noch nicht wirklich – und eine ebenfalls kursierende Behauptung über eine native PC-Recompilation ist bislang nicht belegt.

Auslöser der Berichte sind mehrere Beiträge auf X. Der Account Centro Leaks schrieb, Ocarina of Time laufe bereits in einem Emulator – mit Grafikfehlern – und werde gedatamined. Der brasilianische Account Vinas sprach von einem "bizarren" Vorgang: Das Spiel sei gedumpt worden und laufe per Emulation auf dem PC, obwohl es offiziell noch gar nicht erschienen sei. Ein dritter Account, NotRexed, postete einen Clip mit der knappen Beschreibung „ocarina of time remake native pc recomp".

Bereits zuvor hatte der Account Senhor Linguica Pro den Dump bestätigt, allerdings mit dem Hinweis, dass das Spiel zu diesem Zeitpunkt in keinem verfügbaren Emulator lief und vertrauenswürdige Downloads nicht auffindbar seien. Auch die Kollegen von Videocardz, die die Beiträge gesammelt hat, weist ausdrücklich darauf hin, den Dump und dessen Verbreitung nicht selbst verifiziert zu haben.

Das Remake ist ab heute offiziell exklusiv für die Switch 2 erhältlich (59,99 Euro digital, 69,99 Euro für die Retail-Fassung). Physische Exemplare waren jedoch schon Tage vorher im Umlauf: Laut TheGamer hat ein Reddit-Nutzer das Spiel bereits an Halloween gespielt – angeblich mit einem über Facebook Marketplace gekauften Modul.

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Dass sich aus solchen Exemplaren überhaupt Spieldaten auslesen lassen, liegt am Jailbreak ns2jb. Der Sicherheitsforscher Sammy Hajhamid (pepsipu) hat ihn im Oktober veröffentlicht; er gilt als erster rein softwarebasierter Jailbreak der Switch 2 und funktioniert auf Firmware 23.0.1. Einstiegspunkt ist das abwärtskompatible Switch-1-Programm SmileBASIC 4, dessen Schwachstellen mit solchen in den Dateisystemdiensten der Switch 2 kombiniert werden. Der Jailbreak ist "tethered", muss also nach jedem Neustart per PC erneut angewendet werden, und stellt keinen vollständigen Kernel-Exploit dar. Für das Auslesen und Modifizieren von Spieldaten genügt der Dateisystemzugriff aber offenbar. Nintendo hat SmileBASIC 4 inzwischen aus den eShops in Europa, Nordamerika und Japan entfernt; ein Firmware-Update, das die Lücke schließt, ist bislang nicht bekannt.

Das Muster ist nicht neu: Über denselben Weg wurden bereits Mario Kart World und Donkey Kong Bananza gedumpt und auf dem PC lauffähig gemacht.

Lichii: Performance-Berichte auf dem PC

Die gezeigten PC-Aufnahmen stammen aus dem Emulator Lichii. Laut GameGPU handelt es sich um ein experimentelles Open-Source-Projekt in C++, das auf Arbeiten von Eglantine, Eden, yuzu und Sudachi aufbaut. Eglantine wiederum ist eine Abspaltung von Eden mit der experimentellen Switch-2-Integration Eden-NX2 des Modders Takoroka – und genau dieser Emulator hatte zuvor bereits Mario Kart World je nach Hardware mit voller Geschwindigkeit auf dem PC ausgeführt. Die Abstammung von yuzu ist dabei pikant: Nintendo hatte das Projekt 2024 vor Gericht zu Fall gebracht.

Von einem runden Spielerlebnis ist Lichii mit Ocarina of Time noch weit entfernt. Die Angaben zur Bildrate schwanken je nach Quelle und System erheblich:

Zelda: Ocarina of Time (Switch 2) im Lichii-Emulator – berichtete Performance Quelle Bildrate Beobachtungen VideoCardz / VGTimes 20–60 FPS Ruckler, stark ausgewaschene Farben, Musik läuft fehlerfrei Wccftech (via Reddit-Clips) 15–30 FPS Häufige Grafikfehler GameGPU (Video von Unreal Gaming PC) bis 60 FPS Überbelichtung, Shader-Probleme

Konkrete Angaben zur verwendeten PC-Hardware fehlen in den Berichten, die Werte sind daher kaum vergleichbar. Laut GameGPU wollen die Entwickler die Überbelichtungs- und Shader-Probleme in kommenden Versionen angehen. Zum Vergleich: Auf der Switch 2 selbst hat Digital Foundry anhand des Direct-Materials 1080p bei 60 FPS ermittelt. Die Lizenzhinweise der Version 1.0.0 führen laut Notebookcheck AMDs FSR 1.0 und SMAA, aber kein Nvidia DLSS auf – wie bereits bei Donkey Kong Bananza.

Deutlich vorsichtiger sollte man mit der Behauptung von NotRexed umgehen, es gebe bereits eine native PC-Recompilation des Remakes. Eine statische Recompilation übersetzt den Programmcode eines Spiels in ausführbaren Code für eine andere Plattform – ohne Emulator dazwischen. Grundsätzlich ist so etwas auch für Switch-2-Titel denkbar. Für Mario Kart World soll laut Community-Berichten bereits an einer Recompilation gearbeitet werden. Unabhängig von der Emulator-Thematik scheint das Spiel selbst zu überzeugen: Metacritic vergab in ihrem Test 96 von 100 Punkten.