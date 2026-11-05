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Mit Warhammer 40.000: Rogue Trader hat Owlcat vor rund drei Jahren ein klassisches Rollenspiel im Warhammer-Universum veröffentlicht. Aktuell arbeiten die Entwickler an einem Nachfolger. Während sich Warhammer 40.000: Dark Heresy aber noch in der Entwicklung befindet, soll am 8. Dezember 2026 die vierte und letzte Story-Erweiterung für Rogue Trader erscheinen.

In Processional of the Damned verschlägt es die Spieler weit über die bekannten Grenzen der Koronus-Ausdehnung hinaus. Dort erwarten sie verlassene Raumschiffe und trostlose Welten, die das kollabierende Reaper's Eye umkreisen. Von der Koronus-Ausdehnung abgeschnitten, muss die Crew die Überreste längst vergessener Expeditionen erkunden und deren Geheimnisse aufdecken. Dabei gilt es nicht nur, einen Weg zurück nach Hause zu finden, sondern auch den Gefahren zu entkommen, die in diesem Gebiet lauern.

Eine zentrale Rolle übernimmt die neue Begleiterin Stella. Die Entscheidungen der Spieler und die Beziehung zu Stella sollen maßgeblich über ihr Schicksal und den Preis für die Flucht aus dem Sektor bestimmen. Auch die Umgebung stellt die Crew auf die Probe. Der Einfluss des Warp sorgt zudem dafür, dass Erinnerungen und Ängste gegen die Gruppe eingesetzt werden. Halluzinationen und verborgene Verderbnis können die Wahrnehmung der Charaktere verändern und Zweifel daran wecken, was tatsächlich geschieht.

Zudem führt die Erweiterung den neuen Archetypen Fanatiker ein. Dieser steht Stella, angeheuerten Söldnern und dem Freihändler selbst zur Verfügung. Seine Fähigkeiten basieren auf fanatischer Überzeugung. Natürlich warten in den Ruinen und Wracks auch neue Gegner, darunter Vertreter der Aeldari. Processional of the Damned erscheint am 08. Dezember 2026 und bildet die vierte und letzte Story-Erweiterung für Warhammer 40.000: Rogue Trader. Der DLC ist in die Haupthandlung eingebettet und soll die Geschichte von Rogue Trader vollenden.

Das Spiel ist für PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch 2 erhältlich.