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Heute startet World of Warcraft: Forever. Das Spin-Off wurde überraschend während der diesjährigen Blizzcon angekündigt. Schon vor dem Start gab es eine einmonatige Beta, bei der sich interessierte Spieler schon einen Eindruck von dem Titel verschaffen konnten. Kurz vor dem offiziellen Start ist die Beta natürlich beendet und Entwickler Blizzard hat nun eine Statistik zu den Aktivitäten der Teilnehmer veröffentlicht.

Die Auswertungen zeigen, dass insgesamt während der Testphase mehr als 8,8 Millionen Charaktere erstellt wurden. Davon entfielen über 1,8 Millionen auf die neue Rasse der Skyborne, die mit World of Warcraft: Forever ihr Debüt feiert. Auch im PvP wurde fleißig gekämpft. Die Beta verzeichnete insgesamt 1.248.125 Duelle, aus denen mehr als 9,9 Millionen PvP-Kills hervorgingen. Die Entwickler haben aber auch unbeabsichtigte Tode gezählt und berichten, dass insgesamt 1.157.204 Charaktere ihr Leben durch Stürze in Azeroth verloren haben.

Die Zahlen sollen der Community einen Einblick geben, wie intensiv sich die Spieler schon in der Beta beteiligt haben. Die bisherigen Zahlen werden nun wahrscheinlich schon sehr zeitnah übertroffen. Blizzard bedankt sich in der Meldung bei allen Teilnehmern und gibt an, dass man sich darauf freut, die Spieler ab heute in der fertigen Version des Spiels begrüßen zu können.