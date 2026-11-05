Werbung

Nightdive Studios, Eidos-Montréal und Atari wollen gemeinsam Thief: The Dark Project in einer überarbeiteten Fassung zurückbringen. Ursprünglich erschien das Stealth-Spiel schon 1998. Mit Thief: The Dark Project Remastered soll der Titel nun zurückkehren. Der Fokus auf Schleichen, Schatten und taktisches Vorgehen soll erhalten bleiben. Für die technische Überarbeitung kommt Nightdive Studios' KEX Engine zum Einsatz.

Die Neuauflage umfasst neben dem Hauptspiel auch die zusätzlichen Missionen, Inhalte und Verbesserungen der 1999 veröffentlichten Gold-Version. Zusätzlich gibt es noch eine neue Kampagne namens "The Tarnished Mirror". Sie wurde von den Machern der umfangreichen Fan-Erweiterung Thief: The Black Parade entwickelt. Die Kampagne schließt erzählerische Lücken in der Geschichte und spielt zwischen The Dark Project und der Fortsetzung The Metal Age.

In The Tarnished Mirror geht es um Gefangenschaft, Zweckbündnisse und den Abstieg in eine versunkene Stadt. Diese ist an Lovecrafts R'lyeh angelehnt. Die Erweiterung setzt dabei entsprechend auf Horrorelemente und führt neue Fraktionen, Umgebungen sowie zusätzliche Gegnertypen ein. Beim Leveldesign versprechen die Entwickler größere und atmosphärisch dichtere Schauplätze als im ursprünglichen Spiel. Trotz der neuen Inhalte soll das klassische Spielgefühl erhalten bleiben.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Das Remaster unterstützt weiterhin von Spielern erstellte Mods, darunter auch The Black Parade. Thief: The Dark Project Remastered erscheint digital in zwei Varianten. Die Standard Edition kostet 29,99 Euro, während die Deluxe Edition für 34,99 Euro zusätzlich ein digitales Artbook, den offiziellen Soundtrack und einen Auszug aus einer kommenden Romanfassung des Spiels enthält. Physische Editionen erscheinen für Playstation und Switch. Hier gibt es auch eine Steelbook Edition für 39,99 Euro. Die Deluxe Trapezoid Edition kostet 69,99 Euro und kommt in der Big-Box-Verpackung des Originals von 1998. Enthalten sind das Spiel, ein gedrucktes Handbuch, ein Steelbook und ein Remaster-Tagebuch. Release ist der 03. Dezember 2026.