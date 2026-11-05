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Nintendo hat The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2 neu aufgelegt. Zum heutigen Start erreicht das Remake auf Metacritic 96 von 100 Punkten und gehört somit zu den am besten bewerteten Videospielen überhaupt. Gelobt werden unter anderem die überarbeitete Grafik und die modernisierte Steuerung des Abenteuers von 1998.

Die Geschichte führt erneut nach Hyrule, wo sich der Spieler als Link auf den Weg macht, Prinzessin Zelda zu helfen und Ganondorf von seinen bösen Plänen abzuhalten. Dabei erkundet er die Spielwelt als Kind und als Erwachsener, löst Rätsel und kämpft sich durch umfangreiche Dungeons. Während die Geschichte und der Aufbau eng am Original bleiben, hat man bei der Neuauflage vorrangig an anderer Stelle gedreht: So hat Nintendo für das Remake primär die Grafik überarbeitet und den Soundtrack neu einspielen lassen. Eine frei bewegliche Kamera und eine Sprungtaste ergänzen die Steuerung und ein angepasstes Inventarsystem soll die Ausrüstung schneller wechseln lassen. Außerdem hat man für wichtige Zwischensequenzen nun eine Sprachausgabe integriert, während Spieler sogar selbst die Okarina-Melodien über das Mikrofon der Nintendo Switch 2 einsummen können. Nintendo hat sich die marginalen Schwächen des Originals sehr genau zur Brust genommen.

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Das Spielemagazin Nintendo Life vergibt in seinem Test 9 von 10 Punkten. Die Redaktion hebt die neu gestalteten Schauplätze und Dungeons hervor, deren Atmosphäre durch Grafik und Musik gewinne. Die freie Kamera und der schnellere Zugriff auf Gegenstände erleichtern die Bedienung: Im Wassertempel lassen sich etwa die Eisenstiefel wechseln, ohne jedes Mal das Hauptmenü zu öffnen. Die deutschsprachige GamePro‑Redaktion vergibt sogar 92 von 100 Punkten und lobt neben Grafik und Soundtrack die Komfortverbesserungen und Dungeons. Nahezu überall schneidet der Titel sehr gut ab.

Nintendo Life zufolge läuft das Spiel mit 60 FPS. Bei Kamerabewegungen falle jedoch stellenweise Flimmern auf, im Handheldbetrieb sei das Bild zudem weicher. Das Magazin kritisiert den geringen Schwierigkeitsgrad für erfahrene Spieler und den fehlenden Master-Quest-Modus mit veränderten Dungeons.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2 ist seit heute für rund 65 Euro erhältlich.