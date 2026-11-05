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Mit Chronicles: Medieval plant Entwickler und Publisher Raw Power Games einen Mix aus Rollenspiel und Strategie. Als Inspiration dienen die Mount and Blade Spiele. Bislang war ein Start im Early Access für Frühjahr 2027 geplant. Nun haben sich die Entwickler allerdings in einem Steam-Posting zu Wort gemeldet, da scheinbar sowohl das Spiel als auch das gesamte Studio vor großen Problemen stehen.

Grund für die Situation ist eine eingestellte Finanzierung. Durch den Wegfall des Geldgebers droht Raw Power Games die Schließung. Das Studio hat aktuell 130 Mitarbeiter. Um das Aus zu verhindern, befindet man sich bereits auf der Suche nach neuen Investoren und Möglichkeiten, Spiel und Firma zu retten. Die Geldprobleme seien laut Entwickler durch äußere Umstände entstanden. Die Info erfolgte scheinbar sehr überraschend.

Da die Besitzverhältnisse des Studios und die Rechte am Spiel momentan ungeklärt sind, kann der Titel auch nicht kurzfristig veröffentlicht werden, um Einnahmen zu generieren. Zudem befindet sich Raw Power Games in einer freiwilligen Liquidation nach dänischem Recht. Dadurch bleibt dem Studio nur begrenzt Zeit, eine neue Finanzierung auf die Beine zu stellen. Einige Mitarbeiter wurden bereits entlassen.

Spielerisch soll der Titel eine große, offene Welt bieten. Spieler betreten das mittelalterliche Land als Knecht ohne Land und Besitz und können sich im Laufe des Spiels hocharbeiten. Wie bei Mount and Blade steht ihnen die Wahl des Weges zur Macht völlig frei. Wer möchte, kann sich durch Handel Reichtum erarbeiten oder man zieht los und starten eine Karriere als Bandit oder Söldner. In den Kämpfen können Spieler selbst mitmischen und gleichzeitig ihre Truppen kommandieren. Nach eigenen Angaben legen die Entwickler großen Wert auf ein realistisches, historisches Szenario mit authentisch gestalteten Rüstungen, Städten und Ländern Europas. Alle Informationen zum Spiel finden sich auf Steam.