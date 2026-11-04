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Valve hat die Anforderungen für die Freigabe neuer Titel auf Steam überarbeitet und mehrere zusätzliche Prüfpunkte eingeführt. Wer künftig ein neues Spiel auf Steam veröffentlichen möchte, muss nachweisen, dass es auch zuvor mindestens fünf Minuten lang über die Plattform ausgeführt wurde. Damit reagiert das Unternehmen auf eine wachsende Zahl von Spieleinreichungen, durch die sich die Bearbeitungszeiten zuletzt wohl deutlich verlängert haben.

Nach Angaben von Valve werden inzwischen regelmäßig Spiele zur Prüfung eingereicht, die offenbar noch nie über den Steam-Client auch nur gestartet wurden. Zwar funktionieren wohl die meisten Anwendungen beim direkten Aufruf ihrer ausführbaren Dateien, ein Zusammenspiel mit Steam ist damit aber noch nicht garantiert. Falsch konfigurierte Startparameter oder fehlende Dateien, die nicht in die vorgesehenen Steam-Depots hochgeladen wurden, können hier zum Problem werden.

Um solche Fehler frühzeitig zu erkennen, müssen Entwickler ihre Spiele vor der Einreichung nun mindestens fünf Minuten über die grüne Spielen-Schaltfläche des Steam-Clients ausführen. Dabei ist nicht vorgeschrieben, dass der Entwickler persönlich spielen muss. Valve akzeptiert bereits die erfasste Spielzeit eines beliebigen Nutzers. Entscheidend ist Valve damit lediglich, dass die Anwendung tatsächlich über Steam gestartet wurde.

Zusätzlich führt Valve weitere technische Anforderungen ein. Entwickler müssen künftig ausdrücklich angeben, welche gemeinsam genutzten Laufzeitkomponenten ihre Spiele benötigen. Steam kann beispielsweise DirectX, Microsoft Visual C++, .NET oder XNA automatisch installieren. Damit diese Komponenten aber beim Kunden korrekt eingerichtet werden, müssen diese jedoch zuvor entsprechend hinterlegt sein. Spiele, die keine zusätzlichen Laufzeitbibliotheken benötigen, müssen dies ebenfalls bestätigen.

Auch das Achievement-System wird künftig stärker kontrolliert. Valve überprüft nun, ob die für ein Spiel angelegten Errungenschaften bereits vollständig konfiguriert sind. Dabei werden unter anderem fehlende Bezeichnungen und Symbole sowie doppelt vergebene Namen berücksichtigt. Unvollständige Einträge sollen bereits vor der Freigabe erkannt werden, anstatt erst während der Prüfung oder nach der Veröffentlichung aufzufallen.