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Überraschend hat Rockstar Games den geplanten Preload für alle Vorbesteller von Grand Theft Auto VI verschoben. Und zwar um zwei Tage nach vorn auf den 10. November 2026. Damit kann das Spiel bereits in knapp einer Woche heruntergeladen werden, um es pünktlich zum Release am 19. November starten zu können.

Für den Download müssen auf der Sony PlayStation 5 mindestens 212 GB frei sein – mit Blick auf mögliche Patches und neue Inhalte oder gar einen etwaigen Onlinemodus sollte man einen zusätzlichen Puffer an freien Speicherplatz auf seiner Konsole einplanen. Die Gerüchte der vergangenen Tage haben sich somit bestätigt. Außerdem wird man eine Karte des Schauplatzes Leonida kostenlos zum Download anbieten.

Auf der Sony PlayStation 5 beginnt der Vorab-Download am 10. November um 0:00 Uhr Ortszeit. Auf Xbox Series X und Series S startet er weltweit dagegen erst um 0:00 Uhr GMT, in Deutschland also um 1:00 Uhr nachts und damit eine Stunde später als auf der PlayStation. Den Preload können ausschließlich Vorbesteller starten, die die Standard- oder Premium-Version des Spiels für mindestens 80 Euro gekauft haben. Die Retail-Versionen, welche ebenfalls nur einen Download-Code in der Verpackung haben und ohne physischen Datenträger auskommen werden, stehen dagegen weiterhin erst ab dem 12. November im Handel bereit.

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GTA 6 wird laut Rockstar am 19. November um Mitternacht der jeweiligen Ortszeit freigeschaltet. Der Launch erfolgt somit weltweit nicht zeitgleich. Spieler anderer Zeitzonen können teilweise schon etwas früher spielen als andere. In Neuseeland ist es beispielsweise bereits Mitternacht, wenn es in Deutschland am 18. November 12:00 Uhr ist.

Ein Wechsel zum neuseeländischen Store könnte einen früheren Zugang ermöglichen. Während auf der Xbox dazu lediglich der Konsolenstandort geändert und das System neu gestartet werden muss, lässt sich die Region eines bestehenden PSN-Kontos auf der PS5 nicht so einfach ändern. Hier werden ein neuseeländisches Konto und eine dort erworbene Spiellizenz erforderlich. Ein Wechsel ist damit je nach Plattform mit Aufwand und möglichen zusätzlichen Kosten verbunden. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass Sony und Microsoft entsprechende Accounts sperren.

Da auch der Verkaufsversion kein einziges Goodie beiliegt, wird Rockstar Games eine gedruckte Karte der Spielwelt von GTA 6 kostenlos zum Download anbieten. Diese soll ab dem 19. November auf Rockstars Website erscheinen und umfasst eine druckbare Leonida-Karte sowie ein Poster mit dem Covermotiv. Kurz nach dem Start soll es dann auch eine beidseitig bedruckte Version über den Rockstar Store geben, die man für moderate 0,99 US-Dollar anbieten oder bei jeder Bestellung kostenlos beilegen wird.

Erst in der vergangenen Woche veröffentlichte man zusammen mit dem Edge-Magazin von Gamesradar neue spannende Spieldetails.