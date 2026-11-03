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Mit Sundered Reach hat sich Entwickler und Publisher SkylineLabs ambitionierte Ziele gesetzt. Versprochen wird ein Strategie-Rollenspiel-Mix, der sich ausdrücklich an Genregrößen wie Mount & Blade, Total War, Star Wars: Empire at War und Mass Effect orientiert. Spieler beginnen ihre Laufbahn als Kadett und schließen sich einer Seite im intergalaktischen Konflikt an, sobald sie sich ihr eigenes Raumschiff verdient haben.

Kämpfe im Spiel werden entweder im All oder auf der Oberfläche von verschiedenen Planeten ausgetragen. Wie bei Mount & Blade sollen Spieler in eine offene Kampagne eintreten, in der militärische Entscheidungen, Handel, Diplomatie und persönliche Beziehungen ineinandergreifen. Die Karriere beginnt zunächst zu Fuß an der Ilith-Akademie. Dort können Spieler auf dem Schießstand trainieren, am Ilith-Cup teilnehmen und gemeinsam mit ihrem Trupp Missionen absolvieren. Nach dem Abschluss übernehmen Spieler schließlich das Kommando über ihr eigenes Raumschiff.

Schließlich steht das Sternensystem mit insgesamt 100 Welten zur Erkundung bereit. Hier warten Bergbauplaneten, Forschungsstationen, Eismonde und die Überreste zerstörter Zivilisationen. Die Himmelskörper bewegen sich auf realistischen Umlaufbahnen. In Siedlungen lassen sich Truppen rekrutieren, Waren handeln und Aufträge annehmen. Insgesamt sollen 104 Kartenereignisse sowie Piratenangriffe, Überfälle und Kriege zwischen den elf Fraktionen für Abwechslung sorgen.

Gewonnene Weltraumschlachten ebnen den Weg für den Kampf auf der Oberfläche eines Planeten. Dort sollen sich bis zu 1.500 Soldaten pro Seite gegenüberstehen können. Insgesamt sind 30 Truppentypen vorgesehen. Formationen wie Schildwall, Testudo und Phalanx sollen taktische Möglichkeiten eröffnen. Bei Belagerungen kommen außerdem Schildkuppeln, Schützengräben, Leitern und Tore zum Einsatz.

Neben den militärischen Auseinandersetzungen sollen auch persönliche Beziehungen und politische Entscheidungen eine wichtige Rolle spielen. Insgesamt 36 Lords, einflussreiche Persönlichkeiten und Begleiter sollen sich an die Handlungen der Spieler erinnern. Verträge, Gefälligkeiten, Intrigen und Diplomatie beeinflussen das Verhältnis zu anderen Charakteren und Fraktionen. Sundered Reach soll zunächst im Early Access erscheinen. Zum Start stehen die menschlichen Fraktionen zur Verfügung, weitere Fraktionen sollen später als DLC folgen.

Einen konkreten Veröffentlichungstermin oder Preis gibt es aktuell noch nicht.