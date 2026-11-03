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Immer wieder gelingt es kleinen Indie-Spielen, einen großen Hype zu verursachen. Der große Durchbruch für das eigene Spiel ist dabei wahrscheinlich der Traum jedes kleinen Spieleentwicklers. Ein kleines Spiel aus Deutschland hat gerade einen solchen Wirbel angestoßen, auch wenn es noch nicht veröffentlicht ist.

Drawquarium stammt von dem Solo-Entwickler Kaleb aus Berlin. Es ist zwar sein erstes Spiel, er arbeitet jedoch als 3D-Artist in der Filmindustrie und bringt entsprechende Erfahrung mit sich. Grund für das rege Interesse an Kalebs Spiel ist der kürzlich veröffentlichte Trailer. Dieser konnte in einer Woche über 1,7 Millionen Aufrufe sammeln. Der kurze Clip nimmt sich den Kampf zwischen KI und Kunst zum Vorbild und zeigt ohne Worte, wie einfach, unperfekte Bilder ihren Weg in ein Spiel finden. Damit hat der Macher offenbar einen Nerv getroffen. Wer sich das Video selbst ansehen will, findet den Trailer auf YouTube.

In Drawquarium können sich Spieler ihr eigenes Aquarium zusammenbasteln. Statt auf hochdetaillierte Fische setzt das Spiel aber auf die Kreativität der Spieler. Die Fische werden entweder selbst gezeichnet oder aus einer Bilddatei hochgeladen und dann vom Spiel ins Wasser gepackt. Die Idee entstand, weil Kaleb die Bilder, die seine Kinder gemalt haben, für ein Spiel nutzen wollte.

Drawquarium erscheint am 13. November 2026. Auf Steam gibt es bereits eine spielbare Demo.