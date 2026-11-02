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Drei Tage vor der Veröffentlichung am 5. November deuten die Lizenzhinweise des Remakes zu The Legend of Zelda - Ocarina of Time auf AMDs FSR 1.0 als Upscaler-Technologie hin. Ein Eintrag zu Nvidias DLSS fehlt, obwohl die Nintendo Switch 2 (Test) selbst durch den auf NVIDIA-Ampere basierenden SoC offiziell DLSS unterstützt. Damit setzt sich ein Muster fort, das Digital Foundry schon bei mehreren Switch-2-Spielen aus Nintendos eigenen Studios kritisiert hat. Bestätigt ist der Einsatz von FSR 1.0 bisher allerdings noch nicht.

Aufgedeckt hat das der X-Nutzer SuperMetalDave64. In einem kurzen Video scrollt er durch die "Intellectual Property Notices" im Software-Menü der Spielversion 1.0.0, die sich bereits per Preload herunterladen lässt. Dort tauchen drei relevante Einträge auf:

FidelityFX Super Resolution 1.0 (FSR) mit einem AMD-Copyright aus dem Jahr 2021

eine "optimized AMD FSR's EASU implementation for Mobiles", also eine für Mobilgeräte optimierte Fassung des Upscaling-Durchgangs von FSR 1.0

SMAA als Verfahren zur Kantenglättung

Ein Hinweis auf Nvidias DLSS findet sich in der Liste nicht und das, obwohl die Switch 2 auf einem Nvidia-Chip mit der Ampere-Architektur und beinhalteten Tensor-Kernen basiert und DLSS grundsätzlich unterstützt.

Der Fund passt zu einer ersten Einschätzung von Digital Foundry. Nach der Nintendo Direct im September analysierten Oliver Mackenzie und John Linneman das gezeigte Gameplay-Material. Ihr Ergebnis:

Gameplay in nativ 1080p bei 60 fps, Menüs in 1440p

keine erkennbaren Spuren einer DLSS-Rekonstruktion

ein teils überzeichnetes, nachgeschärftes Bild, Link wirkt in Nahaufnahmen auffällig glänzend

flimmernde Vegetation in den offenen Bereichen – laut DF ein Problem, das schon eine einfache DLSS-Implementierung gemildert hätte

Die Analyse beruhte allerdings nur auf Trailer-Material, nicht auf der Verkaufsversion. Digital Foundry wies selbst darauf hin, dass sich die Werte im fertigen Spiel noch ändern können.

Unterschied zwischen DLSS und FSR 1.0

FSR 1.0 ist ein rein räumlicher Upscaler. Er vergrößert jedes Bild einzeln und nutzt keine Informationen aus vorherigen Frames. Das Verfahren besteht aus zwei Durchgängen: EASU (Edge Adaptive Spatial Upsampling) skaliert das Bild hoch, RCAS (Robust Contrast-Adaptive Sharpening) schärft es anschließend nach.

DLSS in Version 2 arbeitet dagegen temporal und mit KI-Modell: Es verrechnet Bildinformationen und Bewegungsvektoren mehrerer Frames. Feine Details wie Gras, Äste oder Haare bleiben dadurch in Bewegung deutlich ruhiger. Genau dort zeigen räumliche Verfahren ihre Schwächen – sie neigen zu Flimmern und, durch den Schärfefilter, zu einem überzeichneten Bild. Auf der Switch 2 stehen laut Digital Foundry und einem befragten Entwickler zwei DLSS-Varianten zur Verfügung: ein vollwertiges CNN-Modell und eine leichtere Variante für hohe Zielauflösungen.

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Sollte sich der Fund bestätigen, wäre Ocarina of Time nicht das erste First-Party-Spiel für die Switch 2, das auf DLSS verzichtet. Digital Foundry hat dieselbe Kombination bereits bei Donkey Kong Bananza und bei The Legend of Zelda - Tears of the Kingdom in der Switch-2-Edition nachgewiesen. Zum Vergleich dazu verwendet Cyberpunk 2077 auf der Switch 2 DLSS als Upscaling-Technik. Digital Foundry vermutet hinter Nintendos Zurückhaltung Grenzen der hauseigenen Engines sowie fehlende Bereitschaft, DLSS zu integrieren.