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Der neueste Ableger der Age of Empires Reihe hat am 29. Oktober 2026 einen neuen, kostenpflichtigen DLC erhalten. Mit Raiders of the North kommen zwei Völker aus dem hohen Norden ins Spiel. Die Wikinger und die Schotten werden als neue Zivilisationen spielbar. Darüber hinaus wird der Feuerprobe-Modus ausgebaut, erhält einen Koop-Modus und bekommt neue Herausforderungen. Auch zusätzliche Biome sind Teil der Erweiterung.

Wir haben die beiden neuen Völker ausprobiert und uns mit ihnen in die neuen Feuerprobe-Level gewagt. Beide Völker kommen spieltypisch mit verschiedenen Boni, die sie von der Konkurrenz unterscheiden sollen. Die Wikinger zeichnen sich ganz dem historischen Vorbild nach durch ein aggressives und schnelles Vorgehen aus. Der Spielstart ist ihre stärkste Phase. Dorfbewohner werden kostenlos non-stop produziert, bis unser aktuelles Bevölkerungslimit erreicht ist, oder wir die Produktion manuell deaktivieren. Mit Berserkern verfügen sie über starke Infanterie.

Das Langhaus bildet das wirtschaftliche Fundament der Wikinger. Die Nordmänner bauen es statt der normalen Häuser. Einzelne Langhäuser können weiter ausgebaut werden. Dadurch lassen sich etwa besondere Felder zum Ernten erzeugen oder verschiedene Technologien automatisch erforschen. Wer ein neues Spiel mit ihnen startet, wird schnell den Steinkreis neben dem Dorfzentrum bemerken. Hier lassen sich Boni durch das Abschließen sogenannter Heldensagen freischalten. Diese sind an Voraussetzungen wie den Bau von sechs Langhäusern geknüpft. Im Dorfzentrum lassen sich auch bis zu drei heilige Haine auf herumliegenden Reliquien errichten. Diese produzieren kostenlose Einheiten und bringen andere Vorteile.

Die Schotten verfolgen dagegen eine defensive und auf Ausdauer ausgelegte Strategie. Sie bilden beinahe das Gegenteil der schnellen Wikinger-Taktik. Durch Hochlandrinder sichern sie ihre Nahrungsversorgung. Die Rinder fressen an Beerenbüschen, ohne diese aufzubrauchen. Zur Verteidigung werden Burganlagen und Wohntürme errichtet. Bei den Einheiten lassen sich natürlich auch Kilt-Träger erschaffen, die sich mit einem riesigen Claymore in die Schlacht werfen.

Über die Musterungshalle können Spieler zudem entscheiden, ob sie ihre Armee auf Hochlandkrieger oder Tieflandtruppen ausrichten möchten. Mit jedem freigeschalteten Zeitalter können wir dort eine Verbesserung auswählen. Außerdem lassen sich gegen große Mengen an Nahrung Militäreinheiten sofort in Gruppen herbeirufen.

Der Feuerprobe-Modus wird mit Raiders of the North erweitert. Vier neue Missionen warten auf die Spieler. Für die älteren Feuerprobe-Missionen ist der Erwerb der jeweiligen DLCs nötig. In den neuen Missionen stellen wir uns meist einem unendlichen Gegnerstrom, während wir ein Weltwunder schützen. Verbündete Dörfer versorgen uns mit Ressourcen und Einheiten, bis sie von den Feindeswellen überrannt werden. Je länger wir durchhalten und desto mehr Ziele wir erreichen, desto mehr Punkte gibt es. Eine wichtige Neuerung ist der Koop-Modus für die Feuerproben. Sowohl die neuen als auch bereits vorhandene Feuerprobe-Missionen lassen sich nun gemeinsam mit einem weiteren Spieler bestreiten.

Abschließend erwarten die Käufer noch zwei neue Biome. Diese orientieren sich ebenfalls an den neuen Völkern. So kommen die schottische Heide und die Sommertundra in die Auswahl. Age of Empires IV: Raiders of the North ist seit dem 29. Oktober 2026 erhältlich. Auf Steam kostet der DLC 19,99 Euro. Zum SPielen ist das Hauptspiel Age of Empires IV erforderlich. Dieses gibt es bei Steam aktuell zum Preis von 39,99 Euro.