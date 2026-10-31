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Spielumsetzungen bekannter Filmreihen sind immer mit Vorsicht zu genießen. In den letzten Jahren gibt es allerdings auch immer wieder gelungene Beispiele. Eine geplante Umsetzung zu Paranormal Activity wurde jedoch Anfang 2026 von Rechteinhaber Paramount eingestellt. Die Horror-Reihe läuft seit beinahe 20 Jahren. Fünf Filme unter diesem Label sind seit 2007 erschienen. Für die Umsetzung als Spiel war Brian Clarke zuständig. Der Entwickler ist vor allem bekannt als Macher von The Mortuary Assistant.

Obwohl das Spiel, das Paranormal Activity: Threshold heißen sollte, eigentlich eingestampft wurde, ist es nun kostenlos auf Steam erhältlich. Für die Veröffentlichung wurde es allerdings in Playable Archive umbenannt. Als Publisher tritt DreadXP auf. Laut Entwickler war es auch die Idee von DreadXP, das vorhandene Material doch noch zu veröffentlichen. Clarke überarbeitete daraufhin das Projekt und beseitigte einige der gröbsten Ecken und Kanten. Allerdings sei ein großer Teil der ursprünglich geplanten Arbeit nicht mehr umgesetzt worden. Der Entwickler betont deshalb, dass es sich nicht um die vollständige Version handelt, die ursprünglich vorgesehen war. Dennoch sei er stolz darauf, das Projekt zumindest in dieser Form mit der Öffentlichkeit teilen zu können.

Die Geschichte dreht sich um ein junges Paar, das eigentlich nur sein Haus renovieren möchte. Dabei stößt es auf einen mysteriösen Gegenstand, mit dem es besser nicht hätte experimentieren sollen. Was zunächst wie ein gewöhnliches Renovierungsprojekt beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Albtraum. Erzählt wird die Handlung mithilfe von Found-Footage-Aufnahmen. Rituale und Okkultes sollen für die passende Horror-Atmosphäre sorgen. Blutige Szenen und widerliche Monster werden hier eher nicht zu sehen sein.

Laut Steam-Eintrag verfügt Playable Archive über kein Speichersystem. Das Spiel muss daher in einem einzigen Durchgang absolviert werden. Laut Steam werden dafür zwischen 30 und 60 Minuten je Durchgang fällig. Das Spiel ist ab sofort kostenlos auf Steam erhältlich.