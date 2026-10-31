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Vor einem Jahr hat das polnische Studio Bloober Team Cronos: The New Dawn (Test) veröffentlicht. Der Horrortitel hat Spieler durch die Zeit geschickt, um die Apokalypse zu verhindern. Dazu gab es eine gehörige Portion Bodyhorror. Nun haben die Entwickler mit "Lazarus" eine neue Story-Erweiterung für den Titel angekündigt. Der DLC erzählt die Vorgeschichte des Hauptspiels und bringt neue Fähigkeiten, Waffen sowie einen zusätzlichen Gegenspieler mit sich.

Ein eigener Story-Trailer gibt bereits einen Einblick in die Handlung und zeigt einige der Neuerungen, die die Spieler in der Erweiterung erwarten. Das Video gibt es auf YouTube. Die Handlung von Cronos: Lazarus spielt zeitlich vor den Ereignissen des Hauptspiels. Im Mittelpunkt steht der sogenannte Pathfinder, ein Eliteagent des Kollektivs. Er versucht, die Ereignisse aufzudecken, die letztlich zu seiner Verwandlung in den Warden führten. Dabei soll die Erweiterung auch weitere Einblicke in das Kollektiv gewähren.

Eine neue Bedrohung stellt der Tracker dar. Als Gesandter des Kollektivs soll er die geheime Mission des Pathfinders vereiteln und macht entsprechend Jagd auf den Protagonisten. Spielerisch setzt Lazarus weiterhin auf Survival-Horror, legt den Schwerpunkt allerdings stärker auf schnelle Gefechte. Dafür stehen neue Fähigkeiten zur Verfügung. Mit der Teleportation können Spieler ihre Position im Kampf rasch verändern. Außerdem lassen sich Köder auslegen, um Gegner abzulenken und den Protagonisten kurzzeitig unsichtbar zu machen.

Mit dem Gladius gibt es auch eine neue Waffe. Dieser soll schneller und tödlicher sein als der Dolch aus dem Hauptspiel. Cronos: Lazarus erscheint am 3. Dezember 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Der DLC ist dann auf Steam für 9,99 Euro erhältlich. Eine Version für Nintendo Switch 2 ist für das erste Quartal 2027 geplant. Voraussetzung zum Spielen ist das Hauptspiel Cronos: The New Dawn.